升息尾聲，投資墜落天使債勝率高！

6 月份美國國會在協議下通過舉債上限及經濟數據優於預期，類股輪動下風險性資產持續反彈，不過包括核心通膨增速仍高，聯準會（FED）雖跳過 6 月升息，點陣圖預期 2023 年終端利率由 3 月的 5.1% 上升至 5.6%(2 碼升息空間)，代表至 2023 年底都不會降息，但實際的升息決策仍會依據經濟與通膨的發展而定，這樣的背景下，非投資等級債具有很好的投資機會。

根據 Fact set 統計美國 S&P500 大企業今年第一季獲利狀況，仍有 72% 公司獲利狀況優於市場預期，顯示企業營運也同樣展現韌性。經濟與企業基本面優於預期，有助降低非投資等級債的信用風險。

2023 年第一季美國企業超過半數財報優於預期

資料來源: Fact Set，野村投信整理；資料日期: 2023/4/30

目前美國的就業市場依然十分強勁，5 月失業率雖上升到 3.7% 仍屬歷史低檔，職位空缺也處於長期高檔，非農就業人數則大增 33.9 萬人並遠高於預期，相較於過去十年平均與疫情前的水準，增加經濟軟著陸的可能性，在疫情解封後至今幾乎都高於 20 萬人的職位空缺，用人需求強勁使得勞力緊俏的情況有結構性支持。美國勞動市場穩健支持薪資持續正成長，通膨持續改善，帶動美國實質個人可支配所得年增率回升，可支配所得回升也帶動個人實質服務消費支出持續成長，與景氣較連動的非耐久財支出也重回正成長，可望對美國經濟帶來強力支持。(資料來源: Bloomberg , 資料日期：2023/6)

野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人郭臻臻表示，經歷 2022 年 Fed 強力升息、烏俄戰爭等市場亂流，債券殖利率已大幅攀升，在美國貨幣政策仍有雜音、經濟前景未明下，固定收益資產更加發揮了領取利息收入的本質，加上，2022 年 Fallen Angel 非投資等級債的供給較 2021 年下滑近八成，且預期今年新增 Fallen Angel 非投資等級債也將遠低於長期平均，此外，今明兩年墜落天使債到期金額極少，債券到期金額不高會有兩大正面利多：首先，債券未到期就不用再融資 (發債)，支持供給將持續偏低的預測；其次，債券未到期就較不易發生違約，有助降低違約率，將有利於債市未來表現。(資料來源: BoA Global Research，JP Morgan, IHS Markit, Bloomberg , 資料日期：2023/3)

郭臻臻指出，墜落天使債券指數自 2005 年成立以來，相較於全球非投資級債指數，其年度違約率明顯較低，使債券回升至票面價格機率大，投資組合納入 Fallen Angel 債更能增加勝率；根據過去十年經驗，每當殖利率高於 8% 都是相當好的進場時機點，目前美國非投資等級債券指數的到期殖利率超過 8.5%，因此，現在正是布局墜落天使 (Fallen Angel) 債的絕佳時刻，理由有三：

供給吃緊：技術面正向，有利支持 Fallen Angel 債資產價格 違約率低的優勢：基本面強韌，抵抗經濟逆風 價格吸睛：評價面有料，未來利差收窄潛力可期

「野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)」為全球首發 Fallen Angel 債券基金，是少數鎖定 Fallen Angel 非投資等級債之主動式基金。歷史經驗顯示，每當進入暫停升息階段，都是債券投資的好時機，特別是布局 Fallen Angel 債可以享有資本利得空間之契機；一般非投資等級債回報主要來自債息，但 Fallen Angel 非投資等級債的年化報酬率有一定比率來自資本利得機會，具備資本利得潛力可以創造難得的投資機會，建議投資人依據己身風險承受度，將投資組合納入 Fallen Angel 債掌握債市投資先機。

野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) 績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 自成立日 本基金 1.74 4.04 4.04 8.06 -5.26 -4.58

資料來源: Lipper，本基金採用新台幣累積級別並以新台幣計價；資料日期：截至 2023/6/30。

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