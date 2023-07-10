鉅亨美股雷達：本週市場關注通膨數據 投資人等候Fed官員談話

美股重要看點：

Fed 官員將發表談話。美今日將公布批發庫存數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.07%。美股期貨週一 (10 日) 下跌，道瓊期貨下跌 0.04%，標普 500 期貨跌 0.19%，那斯達克 100 期貨跌 0.34%。

重磅通膨數據 6 月 CPI 即將本週三公布，市場預估數可能緩步降溫，但仍位在聯準會 (Fed)2% 目標之上。與此同時，6 月 PPI 也將於週四出爐，外界預估該項與製造業相關的通膨核心數據可能維持與前值一樣的水準，儘管整體通膨透露退燒跡象。

美國勞工部上週公布的 6 月非農新增就業人數遠低預期，就業市場出現鬆動跡象，但當月失業率仍處於歷史低位且薪資成長堅挺，整體來看勞動力市場仍然強勁，因此，本次非農報告可能不會讓 Fed 考慮 7 月暫停升息。

多位 Fed 官員將於本周發表講話，投資人將關注有關利率前景的最新暗示。克利夫蘭 Fed 行長梅斯特和舊金山 Fed 行長戴利將於周一就經濟和貨幣政策前景發表講話。

人們普遍預計 Fed 將在本月底時的會議上再次升息，即使勞工部上周發布的 6 月就業報告顯示非農就業人數增幅略低於預期。該報告顯示，與去年同期相比，工資成長 4.4%，強於預期。

近期 AI 的火熱似有退燒現象，許多的投資者均擔心，AI 的狂漲可能是 1990 年代網路泡沫的重演，即使整體科技股的漲幅並沒有那麼瘋狂。專家們目前有普遍共識，那就是 AI 是一項顛覆性的技術。

Wedbush 分析師丹 Daniel Ives 認為，現在與互聯網時代有相似之處，但還處於早期階段，而不是 1999 年，當年那斯達克 100 指數先漲了一倍，才在次年崩盤。

Ives 認為，人工智慧熱潮並不完全是炒作，「第四次工業革命正在上演」。他所指稱的第四次工業革命，指的是人工智慧、自動駕駛汽車和物聯網等技術進步如何改變人類生活、工作和相互聯繫的方式。「我認為這是對技術的真正變革，這將改變未來 20-30 年的科技領域。」

投資研究公司 New Constructs 創辦人 David Trainer 表示，AI 熱潮下，更多的股票上漲到荒謬的高度，投資者應該非常小心。儘管它具有長期投資價值，可能會在泡沫破裂後重啟漲勢，就像之前的互聯網股票，但沒有人能夠預測具體時間。

若從市場廣度來論，上週標普 500 指數股票交易價格高於 200 日均線的比例高達 65%，為 2 月中旬以來的新高。

Minerva Analysis 創辦人 Kathleen Brooks 表示，儘管這些大型科技對市場仍然非常重要，但實際上已經看到了漲勢的擴大，不少不同產業的許多公司都創下了 52 週新高。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月批發庫存月增率終值 (%)，預估 - 0.1，前值 - 0.1

美國 5 月批發銷售額月增率 (%)，預估 0.3，前值 0.2

重要個股動態：

無