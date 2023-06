內債美，外債優 ！布局墜落天使債正是時候

美國通膨持續放緩且升息正式進入最後一哩路,美國經濟雖有趨緩但未呈衰退,代表聯準會仍有時間觀察升息的影響,市場關注聯準會 6 月會議動向,對暫停升息的預期重新上升,但因殖利率前週已提前回落超過 20 個基本點,上週再度上升呈現整理態勢 (資料來源:彭博,資料日期:2023/6),在利差方面,受到暫停升息及股市上漲帶動而普遍收斂,過去經驗,最後一次升息通常伴隨債市榮景,無論是停止升息後一年或者開始降息後一年,都是相當好的債市進場時機。

上週債券市場淨流入 134 億美元,呈現連續 11 週淨流入,其中非投資級債券型基金淨流入 27 億美元,預估市場環境漸趨穩定下,整體債市的收益率仍相對較政府公債為高,有望吸引資金持續流入債券市場 (資料來源:EPFR,資料日期:2023/6/7)

2018 年升息尾聲,Fallen Angel 非投資等級債表現更出色

資料日期: 2018/12/20~2019/12/20,資料來源:彭博, 野村投信整理。開始降息後一年:2019/7/29~2020/7/29 。Fallen Angel 非投資級債與美國非投資級債採用彭博債券指數。 投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人郭臻臻指出,墜落天使 (Fallen Angel) 非投資級債 2023 年初以來表現略為落後,主要受到部分銀行被降評至非投資等級,且短期價格持續走低拖累,主動型基金普遍較不受影響,因為不需要在氣氛最差時納入相關債券(資料來源:彭博,資料日期:2023/6)。

郭臻臻表示,目前美國非投資級債的違約率仍在低檔,企業良好的財務與債務狀況讓債券的違約率不會大幅攀升。此外,非投資級債中品質較佳的 BB 級債,在過去三年接近零違約,是經濟下行環境中更佳的選擇,而評級較低的 C 級非投資級債的違約率明顯高於 BB 級債,故布局時仍以 BB 級債為主。Fallen Angel 非投資等級債發行時均為投資等級債券,因此信用評級多數集中在 BB 級,此外,Fallen Angel 高收益債指數當中,目前約 81% 的債券屬於 BB 評級,因此,Fallen Angel 債的後續潛力更值得期待。 (資料來源: Bloomberg,資料日期:2023/6,墜落天使 Fallen Angel 債指數採用 Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged USD)

美國 BB 級非投資等級債近三年違約率接近零

資料來源: JP Morgan,野村投信整理,資料日期: 2023/5/31。* 信評分類以違約發生前 12 個月為準

「野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)」為全球首發 Fallen Angel 債券基金,少數鎖定 Fallen Angel 非投資等級債之主動式基金。歷史經驗顯示,每當進入暫停升息階段,都是債券投資的好時機,特別是布局 Fallen Angel 債可以享有資本利得空間之契機;一般非投資等級債回報主要來自債息,但 Fallen Angel 非投資等級債的年化報酬率有一定比率來自資本利得機會。在微利時代,債息所得將會長期低於過往數據,具備資本利得潛力更顯重要性,可以創造難得的投資機會,建議投資人依據己身風險承受度,將投資組合納入 Fallen Angel 債掌握債市投資先機。

