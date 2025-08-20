〈美股盤後〉傑克森霍爾前恐慌蔓延 輝達領跌 那指費半齊跳水

search icon



投資人等待本週登場的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會，輝達領跌之下，科技股遭遇大幅賣壓，美股週二 ( 19 日) 普遍收黑。

cover image of news article
傑克森霍爾前恐慌蔓延 輝達領跌 那指費半齊跳水 (圖：REUTERS/TPG)

家得寶財測助攻之下，道瓊週二盤中一度創下歷史新高，隨後回落，終場小漲約 10 點，盤中標普 500 指數微跌 0.6%，那斯達克指數大跌 1.5%。


聯準會主席鮑爾 22 日將在全球央行年會發表演說，市場關注他是否對利率政策給出明確的訊號，本屆研討會主題為「勞動市場的轉型：人口結構、生產力與宏觀政策」。

交易員預期 9 月降息 1 碼機率達 83%，但德銀首席經濟學家 Luzzetti 認為，鮑爾雖可能偏向鴿派，但仍將保留政策靈活性。

國際油價下滑，倫敦布蘭特原油 (Brent) 下跌 1% 至每桶 65.92 美元，紐約商品交易所西德州中級 (WTI) 原油下跌 1.2% 至每桶 61.92 美元。

市場同時觀察美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基會晤結果，法國總統馬克宏表示，美俄烏元首的三方會談可能兩、三個禮拜內舉行。媒體消息傳出，三方會談地點可能選在匈牙利布達佩斯。

美股週二 (19 日) 主要指數表現：
  • 美股道瓊指數上漲 10.45 點，或 0.02%，收 44,922.27 點。
  • 那斯達克指數下跌 314.822 點，或 1.46%，收 21,314.952 點。
  • S&P 500 指數下跌 37.78 點，或 0.59%，收 6,411.37 點。
  • 費城半導體指數下跌 104.80 點，或 1.81%，收 5,671.51 點。
  • NYSE FANG+ 指數下跌 286.12 點，或 1.85%，收 15,171.75 點。
A
標普 11 大板塊表現分歧，房地產 (+1.80%)、消費必需品 (+1.00%) 和公用事業 (+0.99%) 領漲。(圖：FINVIZ)
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭集體收黑。Meta (META-US) 下跌 2.07%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.14%；Alphabet (GOOG-US) 跌 0.88%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.42%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.50%。

費半成分股慘跌一片。輝達 (NVDA-US) 下跌 3.50%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.80%；博通 (AVGO-US) 下跌 3.55%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.67%；AMD (AMD-US) 大跌 5.44%；美光 (MU-US) 下跌 1.21%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.61%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.67%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.81%。

企業新聞

市場靜待輝達 8 月 27 日公布最新財報，輝達 (NVDA-US) 重挫 3.5% 至每股 175.64 美元，創下近四個月來最大單日跌幅。

英特爾 (INTC-US) 受軟銀宣布投資 20 億美元消息激勵，該股飆高 6.97% 報每股 25.31 美元。白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 表示，美國商務部長盧特尼克正在敲定政府持股英特爾的相關交易細節，並強調這是川普總統提出的一項「創意構想」。

家得寶 (HD-US) 強升超 3% 報每股 407.20 美元。家得寶第二財季同店銷售 (comparable sales) 成長 1%，未達市場預期的 1.2%；不過美國本土市場增幅達 1.4%，優於分析師預估的 1.3%，並寫下自 2022 年第三季以來最快的增速。

資安服務業者 Palo Alto Networks(PANW-US) 受惠於 AI 浪潮推動資安解決方案需求，預測 2026 財年全年營收與獲利將超越市場預期，激勵該股勁揚超 3% 報每股 181.56 美元。

華爾街分析

財富管理公司 Pioneer Financial 創始合夥人 Stephen Schwartz 預期，鮑爾將在 9 月會議上釋出降息訊號，而本週五的演說可能成為市場關鍵轉折點。

Schwartz 還表示，隨著 2025 年下半年展開，市場估值仍有進一步上行空間，因為投資人將開始反映 2026 年的獲利預期，而在利率走低與關稅政策明朗化的情境下，企業獲利有望回升。

Spartan Capital Securities 市場經濟學家 Peter Cardillo 說：「消費者現在仍未全速消費，行為略顯謹慎。他們正在觀望關稅對即將到來的假期銷售將產生什麼影響。」

市場近期出現資金輪動，投資人由大型科技股轉向小型股、價值股與周期性類股。Capital Economics 分析師 James Reilly 指出，此現象與網路泡沫末期情況相似，增加市場波動風險。OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 近期亦警告 AI 熱潮恐帶來泡沫隱憂。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)

道瓊指數44922.270.02%
費城半導體5671.51-1.81%
S&P 5006411.46-0.59%
NASDAQ21314.95-1.46%
近月倫敦布蘭特原油65.95-0.98%
蘋果230.56-0.14%
Alphabet公司(C)202.49-0.88%
微軟509.77-1.42%
亞馬遜228.01-1.50%
輝達175.64-3.50%
應用材料162.22-0.80%
博通294.91-3.55%
超微半導體166.55-5.44%
高通156.25-1.67%
Meta平台751.48-2.07%
台積電ADR232.7-3.61%
日月光投資控股9.83-2.67%
聯電 ADR6.8-0.15%
中華電45.79+0.81%
英特爾25.31+6.97%
家得寶407.2+3.17%
美光科技122.05-1.21%
Palo Alto Networks Inc181.56+3.06%
Meta平台751.48-2.07%

