鉅亨美股雷達：英特爾傳獲德110億美元建廠補助 美光承諾斥逾6億美元在西安建廠

美股重要看點：

投資人持續評估未來利率路徑並關注相關經濟數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.753%。美股期貨週五 (16 日) 上漲，道瓊期貨漲 0.08%，標普 500 期貨漲 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.18%。

聯準會 (Fed) 週三宣布暫停升息，但聯準會預測年底前還可能升息 2 次，從而在年底前將聯邦資金利率推高至 5.6%。

市場公認「Fed 傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 週四 (15 日) 撰文指出，聯準會主席鮑爾在週三記者會上已暗示，聯準會完全可能在 7 月升息。

根據 Fed 最新經濟預測顯示，18 位聯準會官員中有 12 位預計今年將至少再升息 2 次來對抗通膨，遠高於 3 月份的 4 位官員。

Timiraos 認為，鮑爾還稱 7 月會議是一次「即時的會議」(live meeting)，這是央行官員們慣用行話，暗示升息的可能性更大。

紐約大學經濟學教授暨有「末日博士」之稱的羅比尼 (Nouriel Roubini) 週四 (15 日) 預測，由於高利率、僵固性通膨 (sticky inflation) 和信貸緊縮，美國註定會陷入衰退。

羅比尼認為，美國經濟硬著陸的可能性，比純粹的經濟軟著陸要高，意味著美國很可能出現至少連續兩季經濟負增長。羅比尼稱：「經濟正在放緩，Fed 已經聯準會已升息，在我看來，他們將不得不升息更多，因為薪資通膨和核心通膨仍然過高。」

Nikolaos Panigirtzoglou 為首的摩根大通分析師週四於一份報告中表示，隨著主權基金、退休基金將面臨資產組合再平衡，預計出售 1500 億美元的股票並買入債券，以恢復初始的資產比例配置目標，這會是 2021 年第四季以來流入債市的最大再平衡資金額度。

小摩推估，全球最大的基金管理公司們進行再平衡調整，可能會使股市下跌 3% 至 5%。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 表示，當前對第一季經濟衰退的擔憂轉化為對第二季「金髮女孩經濟」的樂觀，但他們表示，利率上升和流動性枯竭，將在第三季對人工智慧和美國科技股的長線構成負面風險。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

彭博周四（15 日）援引知情人士消息報導，英特爾將從德國政府獲得近 110 億美元的補貼，用於德國東部建立一座晶片製造廠。

知情人士透露，由於去年年底經濟情勢不利，英特爾推遲建廠計畫並一直在要求更多資金。該公司此前同意在德國馬德堡（Magdeburg）蓋廠，獲得德國政府 68 億歐元（72 億美元的）補助。如今作為談判的一部分，德國目前已同意提供約 100 億歐元的補貼，有關補貼的談判可能會持續到周末，官方消息最快可能在周一宣布。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

維珍銀河 (SPCE-US) 周四 (15 日) 宣布，備受期待的太空商業飛行服務即將在本月稍晚推出，消息刺激盤後股價暴漲逾 50%。

維珍銀河表示，名為「銀河 01」(Galactic 01) 的商業飛行任務，計劃在 6 月 27 日至 6 月 30 日間進行，公司並計劃 8 月初進行第二次商業飛行，之後每月固定進行一次。

SPCE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

儘管遭到中國封殺，美光 (MU-US) 周五 (16 日) 仍宣布，未來幾年將投資人民幣 43 億元 (約 6.03 億美元) 在中國西安投資建設封裝廠。

美光表示，這項投資還包含收購封測大廠力成 (6239-TW) 在西安的封裝設備，公司也將加開新產線，生產 DRAM、NAND 和 SSD 產品，強化現有工廠的封裝和測試能力。