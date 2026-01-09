參與台美ETF成長潛力 野村成長傘型基金1月12日開募
鉅亨研報
2026 年全球經濟持續成長步調，加上 AI 需求強勁，股市投資前景亮眼，想要把握最佳的成長機會，美國與台灣股市絕對不可或缺。野村投信全新推出野村成長傘型基金，包括聚焦美國成長的野村美國增長股票 ETF 組合基金 (本基金配息來源可能為本金)，以及連結 00935 ETF 的野村臺灣創新科技 50ETF 連結基金，讓投資人得以同時掌握美、台股票 ETF 的成長契機。野村成長傘型基金預計自 2026 年 1 月 12 日起募集，成立後第一年將由保管銀行第一銀行獨家銷售。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，OPEN AI 自 2022 年底推出以來已經超過三年，這段期間 AI 的需求強勁，美股與台股的出色表現更是與 AI 的發展息息相關。由於 AI 的發展趨勢仍在初期階段，除了企業積極投入資源發展 AI，各國政府也加入戰局以提升競爭力，中長期而言股市仍有極佳的成長機會，對於投資人來說，受惠 AI 成長最多的美股與台股是投資組合中的必備核心資產。野村成長傘型基金即藉由布局美、台 ETF，助投資人攀向成長新高度。
張繼文指出，野村美國增長股票 ETF 組合基金 (本基金配息來源可能為本金) 預計將以英美掛牌的 ETF 為主 (此為目前依據市況所作之規劃)，具有四大特色：第一個特色是成長為主、價值為輔，預計資產配置中成長股佔 50~70%，價值股佔 20~40%，不錯過美股長線增值潛力。第二個特色是匯聚 ETF 精華，布局一籃子 ETF 掌握風格主題的輪動，不僅投資範圍廣、靈活度高，也更能分散風險。第三個特色是野村投信投資團隊的主動式管理，整合跨部門資源、精銳出擊。最後則是基金會視市況需要、彈性布局黃金 ETF 與比特幣 ETF，兩者加總的佔比為 0~10%，給予投資組合更強的推進力。基於美國經濟展望正向，基金的投組配置將相對積極。此外，選擇 ETF 組合基金的方式參與美股，不僅有累積 / 配息級別可供挑選，資本利得也是免稅，配息則計入海外所得，以最低稅負制計算稅額，相較於直接投資境外美股 ETF，絕大多數為累積級別外，資本利得亦須計入海外所得，以最低稅負制計算。
台股方面，則是選擇備受市場關注的市值型 ETF，野村臺灣創新科技 50ETF 連結基金所連結標的為 2023 年 11 月 1 日掛牌上市的野村臺灣創新科技 50ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)，股票代碼為 00935。目前 00935 規模已逾新台幣 120 億元 (資料來源：臺灣證交所，2025/2/23)，自成立 (2023/10/23) 以來規模成長超過 10 倍，這檔 ETF 同時也是 2025 年 9 月 18 日於東京證交所掛牌的 NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund(東證所代碼：412A) 所連結的標的，在日本掛牌以來規模也成長超過 6 倍(資料來源：野村投信，2025/10/31)，表現十分吸睛。00935 野村臺灣創新科技 50ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) 追蹤指數為臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數，精選符合 FactSet 定義之 11+N 項創新科技趨勢之標的，且具備獨家「研發指標」以篩選研發費用佔比較高之企業。在 AI 發展初期階段，重視研發的企業越有機會參與這波成長的浪潮，00935 自 2023 年 10 月 23 日成立以來歷經市場多空考驗，迄今淨值未曾跌破發行價 (資料來源：Lipper，野村投信，2025/12/23)。
張繼文指出，野村臺灣創新科技 50ETF 連結基金提供累積與配息級別，連結的 00935 則是半年配 (每年 4、10 月)，股利收入須繳納所得稅與二代健保補充保費，有稅賦考量的投資人可以選擇野村臺灣創新科技 50ETF 連結基金的累積級別，累積級別的股利將滾入再投資，投資人無需負擔股利收入的相關稅負，中長期投資有可能享複利成長機會。
【野村投信贊助刊登】
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2025/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至基金資訊觀測站 (https://www.fundclear.com.tw) 中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村臺灣創新科技 50 ETF 連結基金：本連結基金 90% 以上資產將投資於單一標的基金【野村臺灣創新科技 50 ETF 基金】（主基金），投資風險無法透過投資組合進行分散。投資人申購的是本連結基金受益憑證，而非直接投資於主基金。本連結基金投資於主基金受益憑證之部位，經理公司將不收取經理費。受益人應負擔之費用包括本連結基金及所投資主基金之相關費用。本連結基金經理費收取之釋例及受益人應負擔之費用評估表請詳見公開說明書。本連結基金配息主要來自於主基金發放之收益分配金額，於該基金做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。本連結基金投資之主基金係在臺灣證券交易所掛牌交易之 ETF，所使用之標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（證券櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村投信使用發行「主基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。野村美國增長股票 ETF 組合基金 (本基金配息來源可能為本金)：本組合基金可投資於虛擬資產 ETF，虛擬資產為具有高度投機性之數位「虛擬商品」，其交易價格無漲跌幅之限制，容易暴漲暴跌，故有較高的價格波動風險，且目前可能沒有一致的標準及慣例對相關虛擬資產進行估值並確認虛擬資產估值的合理性。本組合基金投資於子基金部份可能涉有重複收取經理費。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568 AMK01-251200205
文章標籤
延伸閱讀
- 聚焦四大核心舉措！南韓政府推支持「經濟大飛躍」政策 盼助今年實質GDP成長2%
- 【台股操盤人筆記】漲勢集中，留意落後補漲機會
- 台積電去年Q4營收首破兆元 全年達3.8兆元同步締新猷
- 美國為何要委內瑞拉石油？就業數據的矛盾，正在暗示什麼？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇