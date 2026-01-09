袁志峰 2026-01-09 04:50

今日推介 - 工商銀行 (1398, $6.10), 目標價 $6.65, 止損價 $5.95

【袁志峰專欄】煤炭股連續2日逆市上升（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

周四港股繼續下滑，成交減少，南向資金轉淨賣出，主要減持大盤指數 ETF。恒指自去年 10 月起基本在 25200 至 27200 點之間波動，估計恒指月內有機向上突破 27000 點，建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 156 點，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 499 點至 25960 點，尾市反彈，收報 26149 點，跌 309 點或 1.2%。成交額按日減 3% 至 2683 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 49 億元。小米 (1810)、騰訊(700) 及中芯國際 (981) 錄得 10.7、8.6 及 5.6 億元淨買入。盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及南方恒生科指 (3033) 錄得 62.8、28.8 及 12.9 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 259 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指跌 1.2%，成份股 28 升 59 跌 2 持平。新鴻基地產 (16) 及中國神華 (1088) 漲逾 3% 及 2%，為升幅最大藍籌。長實集團 (1113)、恒基地產(12)、藥明康德(2359)、翰森製藥(3692)、長江基建(1038) 及萬洲國際 (288) 漲逾 1%。聯想 (992) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。金沙中國 (1928) 及康師傅 (322) 跌逾 4%。中國宏橋 (1378) 及中升控股 (881) 跌逾 3%。滙豐 (5)、友邦保險(1299)、中國人壽(2628)、百威亞太(1876)、申洲國際(2313) 及京東物流 (2618) 跌逾 2%。招商銀行 (3968) 及海底撈 (6862) 跌近 2%。

恒生科指跌 1.0%，收報 5678 點，成份股 11 升 18 跌 1 持平。大型科技股全線下挫，騰訊 (700) 及網易 (9999) 跌逾 1%，阿里 (9988)、京東(9618) 及快手 (1024) 跌逾 2%，美團 (3690) 及百度 (9888) 跌逾 3%。聯想 (992) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大成份股。比亞迪電子 (285) 及騰訊音樂 (1698) 跌逾 2% 及 1%。地平線機器人 (9660) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 2%。商湯 (20) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 1%。

板塊方面，大型科技、手機零件、券商、內險、礦產及濠賭股跑輸大市，跌幅居前。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 4% 及 2%。中國銀河 (6881) 跌逾 4%， 中信証券 (6030) 及中金公司 (3908) 跌逾 3%。中國財險 (2328) 及中國人壽 (2628) 跌逾 3% 及 2%。五礦資源 (1208) 及洛陽钼業 (3993) 跌逾 2%。金沙中國 (1928) 跌逾 4%，美高梅中國 (2282) 及永利澳門 (1128) 跌逾 2%。

晶片、煤炭及紙製品股逆市上升。中國神華 (1088) 及兗礦能源 (1171) 漲逾 2%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 漲逾 2% 及 1%。

周四上証指數低開 0.2%，早盤上揚，最多曾漲 0.2%，午後受壓回落，最多曾跌 0.5%，尾市反彈，收報 4082.98 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.5%。科創 50 指數升 0.8%。滬深兩市總成交約 28000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 500 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 個股訊息

滙控 (5) 及恒生 (11) 聯合公布，後者的股東已批准恒生私有化方案的建議。恒生銀行預期於本月 27 日下午 4 時正於聯交所撤銷上市地位；在聯交所買賣的預期截止時間為本月 14 日下午 4 時 10 分。(信報)