鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-17 18:00

比通膨更糟！美銀警告：投資人忽略了伊朗戰爭「一個」更具破壞性的風險。(圖：REUTERS/TPG)

根據《Business Insider》報導，由於中東持續衝突推升油價，布蘭特原油在過去一週持續徘徊在每桶 100 美元左右，進一步加劇了市場對通膨的擔憂。

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然而，雖然市場高度關注油價可能上漲的影響，但美國銀行表示，市場並未將一個更大的風險納入考量：因戰爭持續時間更長而引發的全球經濟同步放緩。

分析師指出，這場衝突延續到第二季的可能性與快速解決的可能性相當。

他們表示：「對全球經濟最重要的因素，是能源衝擊與不確定性衝擊持續的程度。」

然而，儘管長期戰爭的可能性相對偏高，市場仍多將此事件視為短暫衝擊。

自戰爭爆發以來，標普 500 指數僅小幅下跌。這既可被視為市場韌性的展現，也可能如美銀所說，反映出投資人尚未將最具破壞性的情境納入價格。

荷姆茲海峽成全球焦點

荷姆茲海峽作為全球貿易的重要瓶頸，持續受到關注。由於全球大量石油運輸需經此海峽，航運中斷已推升油價，最終預期將反映在通膨上。

美銀指出，除了海峽航運中斷之外，他們認為還有一個對全球經濟影響更大的情境。

他們寫道：「對市場而言，除了航運問題之外，最大的風險仍是海灣地區能源生產可能因伊朗報復而遭受永久性損失。」

由於美國對中東石油依賴較低，這波能源衝擊對歐洲和亞洲的影響將更大，但此情境也將反映在股市中，並衝擊科技供應鏈。

美銀表示：「若西德州原油（WTI）因供應問題進一步上漲，將對標普 500 指數及本已困難的中低收入消費者造成壓力。」

與此同時，隨著戰爭持續，市場對央行政策的關注也增加。