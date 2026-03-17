鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-18 01:18

美國總統川普週二 (17 日) 表示，他向北約及其他盟友提出協助保護荷姆茲海峽的請求，已遭到廣泛拒絕，他認為，應考慮美國退出北約的可能性。

川普再度就伊朗衝突與荷姆茲海峽局勢發表強硬言論。他表示，多數北約盟國已告知美方，不願參與美國在中東針對伊朗政權的軍事行動，並批評北約在關鍵時刻缺乏支持。

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在回答記者關於是否需要盟友協助護送油輪通過荷姆茲海峽的問題時，川普表示，美國並不需要任何國家的幫助，北約盟國一直支持美國消除伊朗核威脅的立場，但在實際行動上卻顯得猶豫。

川普強調，美國已「非常有力地」展開軍事行動，伊朗的陸軍、海軍與空軍力量已被摧毀。他同時批評北約盟國正在犯下「愚蠢的錯誤」，並表示：「我們不需要他們，但他們理應伸出援手。」

當被問到重新評估美國與北約關係甚至考慮退出時，川普直言：「這是我們應該考慮的事情，我不需要國會就可以做出這個決定。」

川普補充道，目前沒有具體退出 (北約) 計畫，但他對現狀非常不滿意。

被問及法國總統馬克宏表示法國在敵對行動結束前不會加入荷姆茲海峽護航行動時，川普回應稱馬克宏「很快就要卸任」，語帶批評。

川普同日在社群媒體發文表示：「美國已被多數北約『盟友』告知，他們不願參與我們在中東針對伊朗恐怖政權的軍事行動。儘管幾乎所有國家都強烈贊同我們的做法，也認為無論如何都不能允許伊朗擁有核武器，但他們仍選擇不參與。」

川普稱：「我對北約此舉並不感到意外，因為我一直認為美國對北約是單方面付出，我們每年花費數千億美元保護這些國家。我們保護他們，但他們在我們需要的時候卻什麼都不做，特別是在這種關鍵時刻。」

由於美國在軍事行動中取得巨大成功，美國已不再需要、也不渴望北約盟國的協助。

川普寫道：「我們從來就不需要他們，日本、澳洲或南韓也是如此。作為美國總統，作為世界上最強大的國家，我們不需要任何人的幫助。身為美國總統，我可以明確地說，作為迄今世界上最強大的國家，美國不需要任何人的幫助。」

與此同時，美國一名高級反恐官員因伊朗衝突辭職，並表示伊朗對美國並未構成立即威脅。另一方面，以色列國防部長則宣稱，以軍在一次打擊行動中擊斃伊朗安全高層拉里賈尼 (Ali Larijani)。不過，伊朗方面尚未證實其生死情況。