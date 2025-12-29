全台首檔澳洲公債ETF報到！野村00987B正式登場 成熟市場模範生！政府財政體質佳，澳洲公債擁3A*收益與品質兼顧
一般人對澳洲的第一印象，可能是旅遊勝地、打工渡假首選，或天然資源豐富。然而，除了擁有充沛資源與穩健經濟結構外，它更是一個財政體質良好的成熟市場。野村投信指出，雖然澳洲在成熟國家中並非最受矚目，但從政府財政紀律與信用評等來看，澳洲堪稱全球優等生，主權債獲得三大國際信評機構（標普、穆迪、惠譽）一致給予最高等級 AAA 評級，相對違約風險較低。過去，美國公債曾是全球無風險資產的代名詞，但自 2011 年起，美國主權債信評遭標普調降至 AA+，並在 2023、2025 年分別被惠譽與穆迪再度下調。雖然美國公債避險地位仍難以取代，但龐大的債務與財政赤字，促使投資人尋求高品質債券的分散配置。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，目前全球同時獲得三大信評機構 AAA 評級的國家並不多，多數集中在北歐或西歐財政紀律嚴謹的國家，而澳洲能擠身其中，顯示其財政健全。舉例來說，澳洲債務占 GDP 比重僅 49%，遠低於美國近 130%，也低於德國的 75%。這得益於健康的經濟結構、穩定成長及嚴謹的財政紀律（量入為出、不過度舉債）。
00987B 野村澳洲 10 年期以上主權及類主權債券 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) 基金經理人劉璁霖進一步表示，相較其他 AAA 國家，澳洲公債最大優勢在於較高的殖利率水準。目前 10 年期公債殖利率超過 4.7%，不僅高於美國，也遠高於其他 AAA 國家。考量債券品質與收益，澳洲公債是分散美債部位的優質選擇。
三大信評機構全數給予 AAA 主權債信評國家之十年期公債殖利率與債務佔 GDP 比重
劉璁霖進一步提到，澳洲主權及類主權債主要由中央政府發行（主權債），占十年期以上債券市場逾 50%，另有六個州政府發行的類主權債，占比約 45%。類主權債雖非中央政府直接發行，但信用風險與主權高度相關，且通常享有政府隱含支持，安全性接近主權債，收益率略高，信評多為 AAA 或 AA+，品質極佳。
展望 2026 年，張繼文分析，隨全球股市處於高檔，投資人宜適度提高高評級債券比重，以控制下檔風險並享受固定收益優勢，兼顧短期現金管理與長期資金配置。澳洲能在美國與多數西歐國家債務比重逼近或超過 100% 的情況下，仍維持不到 50%，並連續超過 30 年獲 AAA 評級，顯示財政紀律與信用品質深具優勢。加上目前殖利率顯著高於其他 AAA 國家，使其澳洲公債成為美國公債替代方案的首選。
00987B 野村澳洲 10 年期以上主權及類主權債券 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) 為第一檔以澳洲公債及類主權債為標的，即將於 2026 年 1 月 5 日至 1 月 9 日募集，發行價每股新台幣 15 元。
提醒投資人，投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險，投資人應謹慎留意，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
* 國際三大信評機構──標準普爾 (S&P)、惠譽、穆迪分別從 1992 年、1996 年、1999 年開始給予澳洲公債信用評等，三者從開始迄今都維持對澳洲的本國貨幣長期債券 AAA 之信評，無間斷記錄。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金可投資標的之信用評等不代表本基金投資組合之實際信評。
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2025/01))
★指數免責聲明：經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC。“[NYSE FactSet®]” 係為 ICE Data Indices, LLC 或其附屬公司之服務 / 商標。該商標業經授權，且已與指數一併授權以供野村投信用於野村澳洲 10 年期以上主權及類主權債券 ETF 基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下稱本基金) 使用。ICE Data Indices, LLC 及其附屬公司或第三方供應商（「ICE Data 及其供應商」）對野村投信用於本基金，均不提供贊助、背書、銷售或促銷。ICE Data 及其供應商對於證券投資、本基金投資或指數追蹤一般市場績效之能力，不作任何相關聲明或保證。過去指數之表現不能作為未來績效之指標或保證。ICE DATA 及其供應商否認任何與所有聲明、保證、明示和 / 或暗示，包含針對指數、指數數據或其包含之資訊、與之相關或衍生之資訊（下稱「指數數據」），就特定目的或用途之適銷性與適合性之任何保證。指數和指數數據均按「現狀」提供，ICE Data 及其供應商不就其充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任，使用者應自行承擔風險
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包含標的指數價格波動之風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、追蹤標的指數之風險、基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。ETF 基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。基金追蹤指數之歷史資料回測結果或殖利率之表現，不代表基金投資組合之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金自成立日起至上櫃日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。ETF 上櫃後之買賣成交價格應依財團法人櫃檯買賣中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金受益憑證之上櫃買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上櫃日後將依財團法人證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。配息涉及收益平準金之 ETF，基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-251200157
