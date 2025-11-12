野村投信進駐高雄資產管理樞紐專區 資產管理業務再升級
為響應金管會推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」的政策，野村投信正式進駐高雄資產管理專區，於 2025 年 11 月 3 日正式啟用新辦公室。這不僅象徵野村投信業務版圖的再擴展，更是野村躍進新里程碑的重要一步，開啟嶄新、璀璨的發展階段。
此次進駐高雄，代表野村投信對南臺灣市場的高度重視與深耕承諾。我們將高雄視為資產管理價值共創的重要基地，期望在地深耕、與客戶共築理財願景，並實踐企業永續發展的理想。
野村投信成立於 1998 年，秉持提供客戶全方位的投資方案之理念，打造在地國際團隊，並嚴選投資機會，持續創新與突破。2023 年正式進軍 ETF 市場、今年更率先推出全台首檔主動式 ETF，更首次完成台日 ETF 跨境雙掛牌 ETF 的創舉，臺日兩地跨境連結式 ETF 規模的持續成長，野村投信更驗證了「打造亞洲資產管理中心」政策下的國際合作成效。不僅為兩地投資人提供更多元的跨國資產配置工具，也發揮臺日雙邊金融影響力，為國內投信業者提升國際競爭力創造新良好的基礎。
截至 2025 年 9 月底，野村投信境內基金與全權委託之規模高達新台幣 5026 億元，加上境外基金總代理之總資產規模更突破一兆元，展現強勁的成長動能 (資料來源：野村投信、投信投顧公會，資料日期：2025/9/30)。展望未來，野村投信將持續「客戶需求優先」的產品策略，以滿足各類型客戶以及高端資產客戶日益蓬勃的投資需求，並積極接軌國際市場，致力成為最值得信賴的資產管理品牌。
野村投信高雄分公司地址：高雄市鹽埕區大勇路 106 號 11 樓 電話：(07)322-5525
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2025/01))
