【年度必看】基金圈超重磅 APP：野村 My 基金來了！ 全台首創「D檔投資法」：自動工具、聰明交易！
看到台股加權指數從今年４月低點到９月底Ｖ轉反彈近五成，讓你捶心肝嗎？更懊惱是，自己不僅沒買在低點，還殺在最低點？
其實，在投資市場，追高殺低是投資人最常見地雷。不過今年底，基金投資圈出現一檔重磅全新 APP，幫助大家一舉破除人性魔咒，幕後推手，是在台深耕 20 餘年的外商：野村投信。
近期，野村投信推出全新「野村 My 基金」APP，內建領先推出、超過十年的自動化工具「D 檔投資法」，在市場下跌自動加碼，幫投資人買在相對低點。野村更祭 APP 獨家優惠，只要從 APP 申購基金，皆享終身 0 手續費資格。
不僅如此，現在下載 APP，更能一鍵登錄、索取理財資訊，參加週週狂抽百元好禮，有機會將 LINE Points、超商禮券、家樂福禮券等精美好禮帶回家。
衝歸衝 贏家靠的是紀律
投資一段時間的人應該都有經驗：行情上漲擔心沒上車，結果追在高檔；下跌又因為害怕、不敢進場，錯過最佳加碼時機。
為解決投資人痛點，野村投信十多年前，便全台首創「D 檔投資法」，以大數據回測，設計「淨值較前 10 個營業日下跌 10% 自動加碼」機制，從數據來看，確實幫助投資人克服人性弱點，把下跌扭轉為長線加碼的契機。
野村投信說明，之所以設計下跌 10% 加碼，不只資金運用效率最佳，更能解決投資人決策障礙、紀律進場。讓小資族、上班族，不必時時盯盤，也不必擔心錯過相對低檔的進場機會。
數字會說話 定時定額再升級
以科技股投資指標 NASDAQ 指數為例，投資人在 2000 年 1 月 3 日至 2025 年 9 月 30 日期間，每月 5,000 元定時定額投資，總獲利達 907 萬 5,127 元；但若搭配 D 檔投資法，觸發加碼 1 萬元，同期總獲利增至 2,308 萬 5,074 元，比單純定時定額多出 1,400 萬 9,947 元。
這段期間，D 檔額外進場 171 次，期間歷經 2008 金融海嘯、2020 新冠疫情、2022 聯準會升息、2025 川普關稅，透過每次大跌自動進場，不只克服人性，更在相對低檔自動佈局，用工具輕鬆打造長期策略。
D 檔投資法進駐「野村 My 基金」APP
現在，投資人不必時時盯盤，只要下載「野村 My 基金」APP，就能一鍵設定 D 檔投資法。除這項王牌功能，APP 還具備五大獨家優勢：
- 自動工具：除Ｄ檔投資法，還有定時定額、定時不定額，以及「活利循環投資法」（俗稱「母子基金」），利用母基金資金池轉申購子基金，讓資金運用更有效率。
- 台股操盤人筆記：由野村最強台股團隊，親自撰寫市場觀點、資金流量、AI 科技產業分析，第一手直送手機。
- 專家諮詢：野村投信總代理野村（愛爾蘭系列）、高盛、駿利亨德森等國際基金品牌，提供專家團隊諮詢，投資不再選擇障礙。
- 急速開戶下單：不必出門，在家動動手指下載就能輕鬆開戶，且介面設計比網購更簡單，搭配生物辨識技術，投資快速又安心。
- 投資儀表板：即時掌握庫存、獲利、通知，介面簡潔有序。
野村投信團隊將上述功能整合在 APP 內，讓投資人無論是入門新手、資深投資人，都能找到最適合工具。
這次推出 APP，野村投信背後強大底氣，是擁有市場獨特優勢。不僅是台灣最大境外總代理業者之一，目前也為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森等境外基金總代理，架上有超過 600 檔精選基金。
更重要的是，野村不只有強大基金操盤手，更有 20 年專家團隊，投資人只要透過 APP，即可預約諮詢，投資路上再也不怕孤身一人，野村 My 基金就是你的最佳夥伴！
用戶專屬優惠：狂享 APP 三大好康
為了鼓勵投資人體驗，野村釋出「野村 My 基金」APP 三大獨享好康：
- 終身 0% 手續費：只要從 APP 申購基金，皆可享有終身 0% 手續費。
- 週週狂抽百元禮：即日起～2026/01/31 期間，只要下載 APP 並點擊《限定好康》專區登錄索取理財資訊，即可參加週週抽百元好禮活動。
- 搶先預約投資秘笈：更重要是，現在至 野村 My 基金活動網站 ，即可免費訂閱野村獨家《台股操盤人筆記》；更能免費預約《野村投資說明會》優先資格，專家親自告訴你，2026 年最關鍵市場趨勢、展望、配置策略!
現在就下載，投資人最佳夥伴
「衝歸衝，但真正的贏家靠的是紀律。」野村投信表示，D 檔投資法就是幫大家更冷靜、更有紀律地進場。
歷經十多年市場淬鍊、超過萬人使用，如今終於在野村 My 基金 APP 全面開放，結合專家諮詢與全球基金代理資源，將成投資人不可或缺的秘密武器。
現在下載「野村 My 基金」，APP 申購皆享終身 0% 手續費獨家優惠。
此外，進入 APP【限定好康】專區、登錄索取理財資訊，再享週週狂抽百元好禮，讓野村 My 基金成為你投資路上的最強隊友！
備註：週週狂抽百元好禮，活動即日起至 2026 年 1 月 31 日，一人僅有一次中獎機會。
【野村投信贊助刊登】
【野村投信獨立經營管理】
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (投資人須知)。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。本基金或投資之子基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險、發行人違約及可提前贖回 / 清償風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。本基金或所投資之債券子基金，可能投資符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券 (TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，基金投資組合因時而異，請投資人留意。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

