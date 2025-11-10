今年金礦業獲利能力飆上60%創紀錄！貝萊德點「金」： 金礦股仍具爆發力
鉅亨網記者張韶雯 台北
貝萊德（BlackRock）全球主題與產業投資主管韓艾飛（Evy Hambro）今（10）日來台，以「採購的黃金時代」為題，剖析當前黃金市場的結構性轉變與投資契機。韓艾飛指出，各國央行持有黃金佔貨幣儲備的比例穩定上升，且黃金採礦公司的獲利達到「前所未見的好」，顯見黃金相關資產正被市場嚴重低估。他雖不預測黃金價位，但他看好金價即使達到 4,000 美元，金礦股仍具很大上漲空間。資產配置上，機構投資人一般傾向在投組配置 3% 至 5% 的黃金部位。
韓艾飛詳細闡述了黃金採礦業驚人的獲利增長曲線。他以 2020 年黃金首次站上每盎司 2,000 美元為參照點，假設當時生產成本為 1,000 美元，則每盎司獲利約為 1,000 美元。根據所引用今年最新第二季數據，儘管價格波動頻繁，黃金採礦公司每賣出 1 盎司黃金所能獲取的利潤，已成功攀升至約 1,600 美元左右的水平，這代表其獲利能力增幅高達驚人的約 60%。
韓艾飛認為，即便在當前價格水準下，黃金採礦公司的股價相較於其歷史自身平均值，以及其他大盤股市的估值指標來看，都顯得「相對便宜許多」。他進一步說明，只要未來黃金價格能夠穩健地維持在當前的價位區間，根據其獲利模型推算，這些公司的估值體現出的投資吸引力，將極具價值。
談及未來金價趨勢，他預估，未來各國政府的財政支出將持續擴張，這必然導致（美國）國債規模擴大與借貸需求增加，使償債壓力隨之升高。當各國政府的債務負擔過重，無力償債時，決策者唯一可能採取的最終政策工具，便是透過貨幣的貶值來稀釋債務。在這種貨幣購買力被削弱的背景下，以該貨幣衡量的實質資產（如黃金）的標價自然會隨之上漲。
韓艾飛強調，與其預測價格會在何時到達 4,000 美元，不如專注於推動金價上漲的結構性趨勢，如政府持續支出導致的貨幣貶值壓力、央行去美元化配置等，只要這些趨勢持續，金價就有理由「走得更高」（go a lot higher），這自然包含了挑戰如 4,000 美元等重要心理關卡的可能性。他認為，市場對黃金價格的定價過於保守，即使市場最終達到 4,000 美元的預期，金礦股的價值重估仍有很大空間。
關於外國央行持續積極增持黃金的趨勢，韓艾飛表示，雖然無法歸結為某一個單一的、立竿見影的原因，但可以確定的是，央行分散其龐大外匯儲備部位的戰略動機，在近幾年已變得比以往任何時候都更加強烈且明確。
至於投資人應如何調整黃金配置，他明確指出「並沒有一個放諸四海皆準的中性或最理想的配置比例」，這項決策完全依賴於個別投資者自身的風險承受能力。然而，他觀察到，以機構投資人來看，他們普遍傾向於在投資組合中配置約 3% 至 5% 的黃金部位作為平均參考線；而對於特定風險偏好或資產管理策略的投資者，配置至 5% 甚至 10% 也是合理的選項。
韓艾飛強調，當前的黃金市場正由堅實的宏觀結構性因素所驅動，處於價值重估的關鍵階段，建議投資人應著重於校準正確的長期趨勢，持續進行策略佈局。
