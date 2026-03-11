鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-11 22:30

綜合外媒報導，國際能源總署 (IEA) 周三 (11 日) 同意釋出 4 億桶戰略石油儲備，以因應伊朗戰爭引發的全球能源供應衝擊。這項行動為 IEA 成立以來最大規模的集體釋油措施，顯示各國政府正試圖抑制中東衝突帶動的油價飆升。

IEA 在聲明中表示，32 個成員國將共同釋出戰略儲油，以穩定能源市場。不過，該機構並未公布具體釋放時間表，僅指出各國將依自身情況，在適當時間逐步將儲油投放市場。

IEA 執行董事比羅爾 (Fatih Birol) 表示，目前全球石油市場面臨的挑戰規模前所未見，因此成員國採取前所未有的緊急集體行動。他指出，石油市場屬於全球性市場，因此重大供應衝擊需要全球協同行動來應對。

這項決定是在油價劇烈波動之際做出。伊朗戰爭爆發後，由於荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運受阻，全球能源供應受到衝擊。該海峽連接波斯灣與阿曼灣，平時約有 20% 的全球石油與天然氣運輸需經此通道，是全球最重要的能源運輸瓶頸之一。

戰事升溫後，布蘭特原油價格一度飆升至接近每桶 120 美元。不過隨著市場預期各國將動用戰略儲油，油價其後回落至 90 美元以下。

分析人士指出，即使 IEA 動用最大規模的釋油措施，也可能難以完全彌補荷姆茲海峽供應中斷帶來的影響。市場估計，平時每天約有近 2,000 萬桶石油經由該航道運輸。

IEA 表示，目前成員國持有超過 12 億桶公共緊急石油儲備，其中包括美國戰略石油儲備 (SPR) 等大型庫存。此外，各國政府還要求產業維持約 6 億桶商業儲備。

此次行動的規模遠超過 IEA 過去的干預措施。2022 年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，IEA 曾釋出約 1.82 億桶石油以穩定市場。

另一方面，日本首相高市早苗稍早也表示，日本將率先釋出部分戰略石油儲備，最快可能在 3 月 16 日開始，以緩解全球能源市場的供需壓力。她指出，日本對中東能源依賴程度極高，因此決定提前採取行動。