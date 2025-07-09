鉅亨研報 2025-07-09 11:07

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2025 年上半年金融市場震盪起伏，主要受到美國的關稅政策與利率政策影響。展望第三季，美國政策面影響力仍是市場焦點，特別是美國在對等關稅與各國協商的結果以及對於美國及全球經濟的影響。由於川普的政策較為反覆不定且常有驚人之舉，預期第三季股債市仍處於較波動的走勢，建議採取股債均衡配置，股市建議以美股為主，亦看好亞股中的台股、印度及韓股，債券相對看好非投資等級債與新興債。

2025Q3：聚焦美國政策 股債均衡配置穩中求勝 (圖:shutterstock)

野村投信投資長俞鼎基 (Guy Uding) 表示，川普的關稅政策方向確定，不過對於經濟與通膨的影響仍待觀察，美國與各國在第二季的密集協商後，市場預估對等關稅的稅率將低於 4 月初川普宣布的內容。對於股市而言，最重要的關注點仍舊是美國經濟的衰退機率，根據美國公布的第一季企業財報，獲利意外地成長 7.6%，相較於過去四季平均 4% 的表現，第一季表現相當亮眼。至於前瞻性指引，即使當時正處於美中貿易對峙不確定性的高峰，57% 的公司重申先前的指引，25% 的公司上調，只有 17% 的公司下調指引。假設美國關稅稅率為 13%，預估標普 500 指數 2025 年每股盈餘成長率為 7%。整體而言，第三季最看好美股表現，除了弱勢美元有利企業獲利上調機會外，美國政府也有望推出更多有利經濟與企業成長的政策。債市方面，關注重點包括聯準會降息時程以及美國發債前景，目前市場普遍預期聯準會將於 9 月啟動再次降息，目前債券殖利率在相對高檔，是不錯的進場時機，相對看好非投資等級債券。

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野村投信海外投資部主管呂丹嵐指出，無論是之前最糟的消息如對等關稅宣布，均已反映在近期市場表現上，雖然短期內相關消息仍會影響市場波動，但預料幅度不大。川普的言論與政策對於市場仍有一定程度的影響，不過川普也進入受迫性節制階段，例如課徵全球性對等關稅法源受到法院質疑，與中國的貿易談判也因稀土而受制，短期內再度出現極端性政策的機率降低，股市的風險隨之下降。美股第一季財報優於預期，但這部分尚未反映關稅的因素，且美股評價面在高檔，容易受消息面影響而出現短期震盪。投資策略宜採分散國家配置，在去全球化的趨勢下，可能造成各國景氣連動性減弱，各區域國家將有不同的選股機會；此外，值得留意的趨勢還包括：AI 應用的持續發展，企業將持續把資料移往雲端，以及電力投資增加；各國國防支出增加，關注與產業鏈的整合潮；自駕系統的持續發展。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，美國目前面臨的最大問題是其不斷上升的公共債務，這導致利息支出急劇增加，並使財政狀況變得不可持續。穆迪預計，到 2035 年，美國政府的利息支出將達到 2.2 兆美元（約佔收入的 30%），遠高於 2025 年的 1.0 兆美元。自 4 月 2 日解放日以來，美元進入一個長期走弱的週期，主因除了美國經濟走緩、治理與制度公信力的侵蝕、外國投資者拋售美國金融資產並將資金匯回本國的風險加劇以及美元估值過高等，若川普提早宣布下屆聯準會主席的極鴿派人選，也會帶動美元進一步轉趨弱勢。弱勢美元有助於資金轉進美國以外的市場，對於新興市場而言是正面訊息，看好新興債、亞債等前景。資產配置方面，建議加碼非投資等級信用債，特別是在亞洲、新興市場和歐洲。

野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))