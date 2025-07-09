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滬指逼近3500點！A股再現普漲行情 強勢表現能否繼續？

鉅亨網編譯陳韋廷


中國股市周二 (8 日) 呈全面上漲態勢，三大指數集體收漲，上證指數(SSEC) 逼近 3500 點關口，創今年新高，科技股成為市場最強主線，而市場量能顯著放大成為突出亮點，滬深北三市合計成交額達 1.47 兆元，較前一交易日增加 2,400 億元，顯示資金參與熱情高漲。

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滬指逼近3500點！A股再現普漲行情 強勢表現能否繼續？（圖：Shutterstock）

個股方面則呈壓倒性普漲，全市場共 4283 檔個股上漲，其中 75 檔個股封死漲停板，下跌個股僅 981 檔，跌停股控制在 7 檔。


從類股表現來看，科技股全線爆發，通訊、電力設備、電子板塊漲幅均超 2%，建築材料、傳媒、電腦、鋼鐵等 10 餘個板塊漲幅超過 1%。輝達概念股單日漲幅接近 6%，BC 電池、HIT 電池等新能源細分領域以及虛擬機器人、工業互聯等概念板塊漲幅均超 2%。

此外，電力設備族群更掀起漲停潮，億晶光電、亞瑪頓等 9 檔個股亮燈漲停，其中欣靈電氣、首航新能實現 20% 幅度漲停，電子族群同樣表現亮眼，逸豪新材、奕東電子等 13 檔個股漲停，建築材料類股亦有 7 檔漲停。

但即便市場整體強勢，部分族群表現相對平淡。公用事業、銀行部門微幅收跌，不過仍有拓日新能等 4 檔公用事業個股漲停。家用電器、交通運輸、醫藥生物等類股漲幅則較小，呈現跟漲特徵。

分析師指出，當前 A 股行情呈現明顯的結構性特徵，科技與消費性電子領域形成的賺錢效應顯著提振了市場風險偏好。

對於市場上漲原因，排排網財富研究員隋東分析指出，政策利多持續釋放是重要推手，尤其是中國與香港證監會推進人民幣股票交易納入港股通的舉措，有效激發了市場活力。科技與消費性電子股的強勢表現形成賺錢效應，加上滬深兩市成交額顯著放大至 1.47 兆元，顯示資金入場意願強烈。

格上基金研究員焦冰指出，六部門聯合發布的消費支持政策與中國央行 8000 億元 (人民幣，下同) 資本市場支持工具形成政策合力，聯準會 (Fed) 降息預期升溫跟中東局勢緩和緩解全球避險情緒，北向資金單日淨流入超百億元形成增量資金支撐。

展望後市，機構觀點呈現謹慎樂觀態度。中海基金指出，中國宏觀經濟仍處弱勢復甦狀態，財政貨幣政策刺激預期有限，指數突破後料將呈現溫和慢牛走勢。

富榮基金認為，美國對中關稅暫緩期結束可能帶來超預期利好，建議專注於調整充分的科技族群及業績向好的細分板塊。

方信財富投資基金經理人郝心明強調，市場普漲格局下，投資人必須警惕估值提升風險，建議維持股債均衡配置。

短期市場研判方面，隋東提醒滬指 3500 點上方有技術壓力，前期領漲的金融股恐面臨獲利回吐壓力，市場可能進入震盪整固階段。

焦冰還稱必須持需關注三大變數：量能能否維持兆元人民幣等級、政策落實與經濟資料驗證、外部風險與資金動向。

乳酪基金投資經理人潘俊認為，大國博弈背景下，新質生產力領域的國產替代邏輯將成為中長期投資主線。

值得注意的是，市場已經連 3 日成交額突破 1.5 兆元，科技股持續獲得資金青睞。分析師建議投資人專注於 AI 算力、半導體、機器人等政策與產業共振的高景氣領域，同時注意規避基本面較差的中小型股，維持理性投資心態應對市場波動。

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