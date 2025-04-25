川普關稅劇本持續，進場時機怎麼抓？ 亂世中用主動式ETF應變，人機協作攻守兼備，好股不漏接！
野村投信 2025-04-25 10:20
川普抨擊聯準會主席鮑爾 (Powell)，企圖干預貨幣政策，但近日又再度拋出溫和態度，表達對中國的善意，顯見川普態度反覆無常，加上美國科技財報登場，市場焦點轉向財報，即便 4/23 台股隨之反彈，面對瞬息萬變的市場環境，選股主軸可將資金轉往較不受關稅影響的利基產業，趁勢逢低分批布局低基期優勢兼具高殖利率的潛力股，AI 長線趨勢不變，內需、高股息短線有機會。野村投信表示，目前盤勢不確定因素仍多，投資也要與時俱進，靈活主動出擊應萬變，成長與價值股並重，主動式基金在此市況下極具優勢。
野村投信全球整合投資方案部主管暨 00980A 野村臺灣智慧優選主動式 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) 經理人游景德表示，雖然目前關稅暫緩 90 天，部份電子產品如手機 / 電腦豁免關稅，但各國仍在談判階段，且川普即將公布產業關稅，仍不排除走入第二個情境，只要不是情境三，股市最終還是會回歸上升軌道。台灣 3 月出口遠優於市場預期，主要來自 Blackwell 量產發酵、關稅不確定性帶來搶出口力道加大，預期第二季關稅暫緩期間，將有利於台灣短期的出口動能，但也需留意下半年出口力道是否減弱，考量電子業庫存均已呈現下降趨勢，假使第三季對等關稅重啟，也有助於企業做好抗戰準備。
關稅目的及情境分析，股市中長期可望回歸上升軌道
今年至今川普關稅政策反覆，使金融市場震盪，2025 台股仍有機會是好年，游景德看好台股五大理由：
理由一：融資殺至斷頭，台股預期已在底部
對比過去幾次台股重挫經驗，當大盤來到底部時，融資餘額年增率大多介於 - 20%~-40%，目前水準已相當接近，預測目前大盤應也接近底部，再向下跌的空間有限。
理由二：市場提前反映衰退，股市已經超跌
回顧過去幾次台股修正，大多伴隨著經濟放緩或衰退，反映在本益比 (股價 / 過去 12 個月 EPS)- 預估本益比 (股價 / 分析師預估未來 12 個月 EPS) 轉負值，或是低於長期平均線。對照本波修正，EPS 並沒有明顯下修 (本益比 - 預估本益比仍高於長期平均)，然而股市卻已修正超過 20%，明顯超跌。若關稅順利解決，股市高機率超跌後補漲；若關稅導致經濟放緩或衰退，股市基本上已提前反映。
理由三：估值降至罕見低位，長期投資價值浮現
彭博預估台股本益比已降至近年低點，低於近五年平均值、接近 - 1 倍標準差，評價進入合理區間。基於 2025 全年台股 EPS 應能維持正成長，台股的長線投資價值已浮現，但未來仍需觀察關稅談判結果與談判時間長度，以及對於經濟成長的影響。
理由四：企業獲利創次高，配息值得期待
今年以來科技 / 成長型股票普遍重挫，相比之下，傳產 / 高股息股票相對抗跌，成為短期資金避風險；在關稅不確定性下，更凸顯股息確定性的重要。其次，5 月股東會旺季即將到來，2024 年台灣上市公司稅後淨利 4 兆元（年增 38.71%），創下歷史次高紀錄，在今年股價大幅回檔的情況下，今年配息金額及配息率均值得期待。
理由五：資本支出不手軟，AI 仍是長線趨勢
輝達 4/14 宣布在美國打造 5000 億美元 AI 基建，Meta、微軟、亞馬遜也都表示將砸百億美元在美國蓋資料中心，即便關稅帶來不確定性，但科技巨頭投資 AI 步伐並未停止。而台灣目前佔據全球先進製程領先地位，預計到 2032 年也是如此；只要全球對於 AI 投資的腳步不停，長期而言台灣仍將因 AI 發展而受惠。
整體而言，游景德表示，台股因為美國對等關稅政策反覆之下震盪加劇，一周之內分別寫下了史上最大跌點與最大漲點紀錄，部分台股電子產業出現急單及搶運狀況，第 2 季仍有機會持續拉貨，建議採「雙階段策略」以對抗市場波動：（一）打底階段：降波動／增防禦，關注內需型產業、高股息類股。（二）回補階段：逐步增加風險部位，趁反彈降低持股集中度以分散風險，關注受惠政策或長期成長性佳的產。AI 長線趨勢不變，內需、高股息短線有機會，電子部份建議聚焦：AI 供應鏈相關（AI 晶片、AI 伺服器）與邊緣 AI 相關（AI 手機 / PC、機器人），傳產部份我們仍看好：AI 電力需求（重電）、消費受惠（成衣、製鞋）、題材（鋼鐵、水泥）。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，00980A 透過基本面質化分析加上量化因子模型，精選在獲利成長潛力、價值評價優異及趨勢動能等三大面向綜合評比佳的優質股票。首先，基本面質化分析是野村投信台股投資團隊實地走訪、深入分析公司財務基本面、產業前景與未來潛力，前瞻性預測公司未來各財務指標所建構而成的質化研究資訊，並非外部研究機構或系統的資料，是野村投信獨家、其他同業無法複製的寶貴資產。野村投信台股投資團隊長期深耕企業基本面研究，投研實力出眾，更是各項基金獎的常勝軍 *。00980A 的量化因子則是建構最佳投資組合的重要依據。野村投信獨特的投資因子模型以歷史資料進行實證統計分析，找出股票的平均報酬率受到哪些因素的影響，以量化指標掌握具有超額報酬表現機會的個股。研究顯示，結合成長、價值及動能三大面向，綜合評比分數較高的個股長期報酬潛力較佳，透過主動研究與因子分析定期篩選，有望創造長期優於大盤的成長潛力並網羅較佳息收機會。
黃宏治進一步表示，質化與量化的相輔相成，就像是我們開車時搭配自動駕駛輔助，透過人機協作有助於提升行駛間的穩定度與安全性。系統性投資流程有助提高操作勝率與穩定度，追求長期優於大盤的成長與息收潛力。00980A 野村臺灣智慧優選主動式 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) 預計 5 月 5 日正式掛牌上市，採季配息機制，經理費按年率 0.75% 逐日計收、保管費則按年率 0.035% 逐日計收。
主動式 ETF 比照現行被動式 ETF，投資人可透過證交所的「基本市況報導網站」查詢盤中即時淨值，身為第一家發行的野村投信也對主動型 ETF 準備相當充足的基本介紹，幫助投資人了解主動式 ETF。此外，主動式 ETF 盤中即時淨值與收盤後公告之淨值之間可能出現差距，係因盤中即時淨值係根據前一營業日投資組合之市值估算，惟主動式 ETF 基金經理人得於盤中即時調整投資組合，導致當日實際持有部位與前一營業日出現落差。提醒投資人在交易前，應充分了解主動式 ETF 之產品特性與潛在風險，並密切留意 ETF 折溢價狀況，審慎評估市場波動，以避免承受不必要的價差損失。
* 資料來源：野村投信官網歷年得獎記錄 https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/primary/about/reward
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2025/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為股票主動式交易所交易基金 (以下簡稱股票主動式 ETF)，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。本基金之績效指標為臺灣證交所編製之「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」，係為基金績效評量之參考。在合理風險下，本基金投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治與經濟變動之風險等。雖投資本基金具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資本基金之風險。除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請詳見基金公開說明書。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。ETF 上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站或本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金為股票主動式 ETF，主要投資於國內股票市場，風險較為集中，單一國家投資之風險無法完全消除，投資人應充分了解基金投資特性與風險；本基金適合尋求長期成長性且能承受波動風險之投資人，另本基金將適度分散配置以兼顧追求收益與控制風險，但仍有受到單一市場影響程度較大之可能性，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用時間長短後辦理投資。投資人於基金成立日前 (不含當日) 參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間之基金淨資產價格波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位之申購或買回。
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