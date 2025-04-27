川普變臉台股好「抓馬」？法人拆川最新3種關稅劇本 選股抓緊這3概念最應變
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-27 09:31
美國總統川普抨擊聯準會主席鮑爾成本週大戲，除干預貨幣政策，又對中國態度放軟，反覆無常，加上美國科技財報登場，台股高低震盪周線險收紅。野村投信剖析關稅政策有 3 種情境，85% 機率對台股中長期有利。面對市場瞬息萬變，建議轉往較不受關稅影響的利基產業，逢低分批布局，如 AI 長線趨勢不變，內需、高股息短線有機會，抓緊「AI + 內需 + 高息」3 概念選股最避險，投資要靈活「主動」出擊應萬變。
川普關稅政策走走停停，規則忽鬆忽緊，讓其他國家心情如坐雲宵飛車，隨之高低震盪，野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式 ETF (00980A-TW) 經理人游景德以下圖預測未來關稅可能三情境，最好的結果是情境一，機率約 35%，除中國以外的國家關稅都降到 10%。
游景德表示，雖然關稅暫緩 90 天，但川普即將公布產業關稅，仍不排除走入第二個情境，也就是各國談判後，有效關稅降至 10-20%，但重點產業會給予不同條件的產地豁免，機率高達 50%；但只要不是機率最低、狀況也最糟的情境三，情境一和二，有 85% 機率，股市最終還是會回歸上升軌道。
游景德說明，台灣 3 月出口遠優於市場預期，主要來自 Blackwell 量產發酵、關稅不確定性帶來搶出口力道加大，預期第二季關稅暫緩期間，將有利於台灣短期的出口動能，但也需留意下半年出口力道是否減弱，考量電子業庫存均已呈現下降趨勢，假使第三季對等關稅重啟，也有助於企業做好抗戰準備。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，00980A 透過基本面質化分析加上量化因子模型，精選在獲利成長潛力、價值評價優異及趨勢動能等三大面向綜合評比佳的優質股票。
黃宏治進一步表示，質化與量化的相輔相成，猶如開車時搭配自動駕駛輔助，透過人機協作有助提升行駛間的穩定度與安全性。系統性投資流程有助提高操作勝率與穩定度，追求長期優於大盤的成長與息收。00980A 預計 5 月 5 日正式掛牌上市，採季配息機制，經理費按年率 0.75% 逐日計收、保管費則按年率 0.035% 逐日計收。
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