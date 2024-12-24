聯準會放鷹不用怕！專家：2025美股牛市仍在，聚焦具未來影響力的龍頭企業
鉅亨研報 2024-12-24 10:56
近日美國大型龍頭股勢如破竹，帶動美股屢創新高，然而，在 12 月 19 日 FOMC 會後記者會 Fed 主席鮑爾對未來利率政策發表鷹派言論，強調整體經濟表現強勁，下半年經濟成長快於預期，12 月點陣圖顯示 2025 年還有兩碼降息空間，2026 年降息兩碼，2027 年降息一碼，相較 9 月預估的 2025 年~ 2027 年分別降息四碼、兩碼、不降息，整體降息碼數減少，此次預估顯示 FED 認為美經濟較 9 月預估來的強勁，整體而言，2025 年 FOMC 放緩降息步伐，利率仍偏下行，美股主要指數紛紛跳水。不少投資人對美股創高也怕、下跌也驚，究竟何時是較佳進場點？標的又該如何挑選？
00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 基金經理人林怡君表示，川普口號「讓美國再次偉大」，上任後的川普減稅及解禁政策可能使美國經濟維持強勁增長、通膨預期因而攀升，聯準會失業率數據維持在 4.1% 至 4.4% 之間，變化不大，顯示美國經濟處於充分就業狀態。國際貨幣基金（IMF）近期調升美國 2025 年經濟成長預期 0.3 個百分點、上至 2.2％，優於全球已開發國家平均 1.8％。美國企業獲利能力強勁，更是支撐美股長期向上的重要動能，加上大型龍頭企業富可敵國，研發費用支出持續活絡，預計獲利及研發變現力都會比今年好，後市值得期待。隨著聯準會轉向寬鬆貨幣政策，市場資金預期將持續回流美股市場，美股可望成為投資最佳避風港，2025 年 1 月是投資人布局美股的最佳切入點。
如何研判美國龍頭企業公司的成長前景呢？林怡君指出，可從研發費用支出觀察，以全球知名的科技股龍頭為例，透過研發費用佔營收比重和報酬對比，研發費用佔營收比重越高的公司（如 Meta 及 AMD），其報酬表現也相對較高，因此投資人可留意龍頭企業研發費用，例如：美國 IC 設計商博通 (Broadcom) 公佈 2024Q4 財報大幅打敗市場預期，其中最大亮點在於 2024 年 AI 營收達 122 億美元(YoY+220%)，主要來自半導體業務中的客製化 AI 晶片所貢獻，執行長 Hock Tan 也宣布博通已經與三家大型 CSP 客戶開發客製化 AI 晶片，盤後股價應聲上漲逾 14%，客製化 AI 晶片雖然規模僅 510 億美元(佔全球 AI 晶片產值約 15%)，但年複合成長率 52%，遠勝整體 AI 晶片的 34%，未來客製化晶片的趨勢只會越來越明確，也就是研發變現力，營收盈餘才能再注入研發費用，使得公司持續正向循環引領科技浪潮。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠進一步分析表示， 根據統計，2020 年以來若下跌時進場美股 S&P 500 指數，持有 60、120 個交易日的平均表現分別達 + 4.00% 與 + 8.23%，表現不俗；即使投資人在創高時進場該指數，持有 60、120 個交易日的平均表現分別達 + 1.98% 與 + 6.21%，差異不大。然若聚焦各產業尖端的「研發龍頭」，以彭博研發龍頭指數為代表，在下跌時進場並持有 60、120 個交易日的平均表現分別達 + 5.33% 與 + 10.58%，表現更勝大盤 S&P 500 指數，而創高時進場該指數並持有 60、120 個交易日，平均表現亦分別達 + 3.37% 與 + 10.56%，不但同樣勝過大盤，且與下跌時進場的成果差距甚小，代表無論何時買進「研發龍頭」的平均成果都值得期待。
資料來源：Bloomberg，自 2020 年以來截至 2024 第三季 (2020/1/1-2024/9/30)，採彭博研發龍頭(總報酬) 指數、S&P 500(總報酬)指數(彭博研發龍頭指數最早收盤日期： 2007/4/23，指數發布日為 2024/3/4) ，計算方式，總報酬計算方式： (最後一天數值 / 第一天數值)-1。以上僅為 ETF 追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
但漢遠表示，美股長期走勢向上明確且投資機會多元豐富，與其坐等「絕佳買點」不如「買的早點」，且若透過「研發龍頭」篩選指標找出相關潛力企業，可望增添投資向上動能，尤其是接下來重商主義重新回歸的「川政 2.0」，美股多頭行情才剛啟動，這類企業表現料將更為順風，後市表現值得期待。預計將於 2025/1/9 掛牌上市的「 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF」所追蹤的「彭博研發龍頭指數」，便是全台首檔聚焦在市值前 50 大「研發龍頭」的美股 ETF，亦即個股研發費用須連續 3 年均正成長、且研發占銷售額比率須在前 90% 等標準，可謂全台首檔「會進化」的美股 ETF。「彭博研發龍頭指數」擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」是全台首檔「會進化」的美股 ETF。對於想參與美股多頭的投資人，不妨視己身風險承受度，透過 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 來追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，投資未來各產業創新發展，參與這股大趨勢，掌握一籃子創新龍頭股的長線行情，而目前已投資美股、抑或是滿手 AI 科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦研發龍頭的 ETF 來增加其他美國產業先鋒的佈局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。
投資人應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一產業 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
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