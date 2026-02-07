鉅亨網新聞中心 2026-02-07 11:52

2026 年 2 月 6 日，美伊關係再度陷入極端緊繃。川普政府在阿曼核談判結束之際，悍然簽署行政命令對與伊朗貿易的國家加徵 25% 關稅，實施「極限施壓」。儘管雙方在馬斯喀特就「繼續對話」達成初步共識，但德黑蘭隨即展示射程覆蓋中東的先進導彈並進入戰備狀態。在外交博弈與軍事對峙的雙重壓力下，全球金價與油價應聲齊漲。

談判桌下的關稅重錘：川普簽令對伊朗貿易國加徵 25% 稅率

據報導，美國白宮發表聲明指出，總統川普於當地時間 2 月 6 日正式簽署行政命令，針對與伊朗有貿易往來的國家徵收額外關稅。該命令明確規定，自生效之日起，若進口至美國的商品來自直接或間接從伊朗獲取商品及服務的國家，美方可加徵額外從價關稅，並具體點名「例如 25%」。

此次制裁屬於「二級關稅」手段，旨在徹底切斷伊朗的外部經濟聯繫。美國國務院同日發表聲明，宣布對伊朗實施「極限施壓」，以大幅削減其石油及石化產品的出口。制裁對象包括 15 家實體及 2 名個人，並將 14 艘涉及運輸伊朗石油的船隻認定為實體資產。

貝森特承認「製造美元短缺」引發伊朗通膨

美國財政部長貝森特在國會聽證會上直言不諱地承認，美國透過制裁在伊朗製造了「美元短缺」，直接導致伊朗貨幣貶值與嚴重通膨，進而引發內部混亂。他強調，美國將持續監控伊朗所有合作夥伴。白宮發言人萊維特也同步警告，儘管談判仍在進行，但川普總統在外交手段之外，仍擁有包括軍事在內的「諸多選項」。

阿曼談判：高層博弈下的「良好開端」

儘管制裁壓力空前，美伊兩國於 2 月 6 日在阿曼首都馬斯喀特舉行了自 2025 年 6 月美軍空襲伊朗核設施以來的首輪間接談判。伊朗代表團由外長阿拉格齊率領，美方則由總統特使魏科夫、川普女婿庫許納及美軍中央司令部司令庫珀組成。

阿拉格齊在結束長達數小時的對話後表示，談判開局良好，氛圍積極，雙方已就「繼續對話」達成共識。但他強調，伊朗的立場具有高度排他性：

核心議題： 對話僅限於核領域，拒絕討論飛彈或地區安全議題。

前提條件： 有效對話必須在「無威脅、低張力」的氛圍下進行，要求美方停止施壓。

後續進展： 下一輪談判的時間與形式，將由雙方高層在評估本次成果後決定。

川普隨後在空軍一號上重申，伊朗渴望達成協議，美方有充足時間進行談判，但他堅持「伊朗絕不能擁有核武器」，並透露下週將再次開啟對話。

伊朗軍事回應：部署「霍拉姆沙赫爾 - 4」進入最高戒備

面對美方的極限施壓，伊朗陸軍司令阿里 · 賈漢沙希表示，伊朗武裝部隊已做好捍衛主權的準備，並強調新裝備已結合人工智慧技術。

伊朗伊斯蘭革命衛隊更在 4 日公開了地下的「導彈城」，展示已進入實戰部署狀態的「霍拉姆沙赫爾 - 4」型彈道導彈。

射程： 2000 公里（覆蓋中東美軍基地）。

性能： 彈頭重 1500 公斤，大氣層外速度達 16 馬赫，突防能力極強。

戰略意義： 被視為伊朗「積極威懾」的核心支柱。

全球市場震盪：金價油價應聲飆升

受美伊局勢再度惡化影響，避險情緒在國際市場蔓延。2 月 6 日，國際貴金屬價格普遍大漲：

現貨黃金： 大漲 3.98%，報 4966.61 美元 / 盎司。

現貨白銀： 暴漲 9.7%，報 77.78 美元 / 盎司。

國際油價同步上揚：

紐約原油期貨報 63.6 美元 / 桶

布蘭特原油則來到 68.17 美元 / 桶