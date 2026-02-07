從SpaceX到輝達 AI仍是一場資本競賽

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-07 12:00

據《路透》報導，本周 AI 領域的新舊合作關係再次揭示一個熟悉的現實：無論未來願景或技術突破說得多動聽，這場競賽的核心依然是資本。

馬斯克旗下企業SpaceX與xAI合併為例(圖：Shutterstock)

以 SpaceX 與 xAI 的合併為例。這項消息於本周獲公司證實，將打造出一個馬斯克 (Elon Musk) 口中、市值上看 1 兆美元的實體。其本質是將馬斯克的私人企業版圖進一步整合，藉由 SpaceX 旗下能創造現金流的 Starlink 業務，協助 xAI 加快籌資。

這種「資產打包」策略對馬斯克而言並不陌生。SpaceX 長期被視為他企業帝國的皇冠明珠，其強大的吸引力過去也曾讓投資人接受原本吸引力較低的交易，以建立關係、爭取配額，這也包括此前收購 X(前稱 Twitter) 的交易。

即便在與 X 合併後，xAI 仍持續燒錢，並背負相當可觀的併購相關債務。在新架構下，投資人預期將取得 SpaceX 股份。並非所有 SpaceX 投資人都樂見這項發展，但多數人坦言，這正是投資馬斯克企業時常見的風險：治理機制有限，且高度仰賴對他直覺判斷的信任。

根據投資人，目前爭取股東支持的說法是，這個企業集團仍計劃在未來幾個月上市，隨著散戶對「同時擁有太空與 AI」概念的興趣升溫，可能帶來可觀報酬。

當然，這筆交易也包含更具未來感的想像，例如太空資料中心與實體 AI(physical AI)。但專家提醒，從運送硬體到在軌道上維護系統，實際挑戰可能需要多年才能解決。儘管如此，馬斯克向來擅長販售登月級構想，先取得資金，再慢慢補齊細節。

另一筆幾乎全程在市場目光下進行的募資，是 OpenAI 正在進行、估值超過 8,000 億美元的新一輪融資。在這種規模下，鎖定關鍵投資夥伴至關重要，而執行長奧特曼 (Sam Altman) 似乎已成功取得亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US)、輝達(Nvidia)(NVDA-US) 與軟銀 (SoftBank) 的支持。

軟銀目前已投入超過 400 億美元，成為 OpenAI 最大股東之一。亞馬遜則可能在 OpenAI 生態系中，扮演制衡微軟的重要角色。輝達的角色尤其引人關注：儘管先前承諾最高可投資 1,000 億美元，相關條件遲遲未敲定，如今則準備在本輪融資中投入約 200 億美元。

對輝達而言，策略十分明確：透過成為股東，鎖定自家最大客戶之一。不過，雙方關係也正在轉變。OpenAI 為避免過度依賴單一供應商，正積極尋找替代方案。雖然目前其運算架構仍完全仰賴輝達 GPU，但報導指出，OpenAI 已開始評估其他推論工作負載的選項，特別是那些需要超高速回應、以因應需求暴增的應用。