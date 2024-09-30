美、日雙龍頭領跑！美國研發創新掌大勢，日本企業改革新篇章 野村美日ETF傘型基金11/5核准生效

鉅亨研報 2024-11-12 09:52

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國內 ETF 市場除台股主題火熱，美、日股 ETF 也因為行情創新高同步吸引投資目光，根據彭博資料統計，其中美股及日股 ETF 今年來受益人數及規模大幅增長，成為海外股票 ETF 市場布局亮點。野村美日 ETF 傘型基金之 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 以及 00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 於 11/5 申報生效核准，預訂 12/18 展開募集。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，創新為經濟發展和社會進步的重要推手，新技術的研發和應用，讓企業的未來發展帶來了更多可能性及競爭力。蘋果創辦人賈伯斯曾說：「創新」界定了領導者和追隨著的差異，足見持續創新在商業競爭中的重要性。套用在投資亦是如此，有創新研發實力的企業往往能洞燭機先，引領世界浪潮，改寫人類生活，創造許多驚奇故事。美股持續優異的表現主要的原因來自於不斷的創新，研發費用是科技進步和創新的重要根本，也是衡量企業競爭力的重要指標，美國是全球創新研發的引擎，投入的研發支出全球第一，各領域獨佔鰲頭，舉凡從 AI 到生活，包含人工智慧、雲商 / 電商、電動車、社群 / 元宇宙、半導體、智能裝置、民生消費、工業、生技醫療、公用事業、金融 / 投資，還有更多正在進行中的創新商機獨領風騷駕馭時代潮流，全球百大企業市值超過 70% 來自美國，總規模超過 31 兆美元，足足領先第二名國家超過 13 倍以上，美國是全球創新龍頭企業的大本營，遍布各大產業，突顯其創新優勢。此外，美國的產業政策重大立法也表彰了美國政府在加強國內科技能力創新方面的雄心，包含《基礎設施投資和就業法案》（又稱《兩黨基礎設施法》）和《削減通脹法案》等加速支持科技技術與創新，正可說明美國產業的創新能力可望蒸蒸日上的主要原因。

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黃宏治進一步表示，野村投信繼 2023 年 11/1 推出首檔 ETF「00935 臺灣創新科技 50 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)*」，成為市場熱門討論焦點和創新科技風向球後，這次重磅推出「美國創新研發龍頭」ETF， 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 的追蹤指數為「彭博研發龍頭指數」，以美國前 1000 大市值股母體，篩選研發費用須連續三年正成長且企業研發占銷售額比率在 90% 以內，並排除自由流通市值及 90 日平均成交金額的後 10% 個股，加上指數單一個股投資金額不得超過 8% 且產業投資上限不得超過 40% 的條件，透過研發費用、流動性，精選市值前五十大的研發龍頭。其次，彭博研發龍頭指數在維持每年兩次（4 月、10 月）成分股定期審核外，另外 1/4/7/10 月進行權重再平衡。根據實證研究，彭博研發龍頭指數累計總報酬率達 1086.07%，長期表現潛力更勝美股主要指數。建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，預約美股早鳥列車，捕捉關鍵新浪潮，掌握美國創新大勢。

資料來源：Bloomberg，自較晚資料日 2007/4/23 至 2024/9/30，原幣計價。 本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 基金經理人林怡君分析指出，雖然美股牛市持續但並非所有美國巨頭都一路上漲，對於打算建倉美國股票的投資人來說，逢低買入就是好機會。然而，市場仍面臨諸多不確定性，包括人工智慧的監管、貨幣政策、地緣政治，以及 11 月美國總統大選的結果。隨著 2025 年即將到來，市場投資焦點轉向美國經濟以及啟動降息循環的聯準會，由於美國整體經濟基本面良好，企業獲利能力、消費者依然保持健康，我們認為美股的投資，尤其是 AI 發展所帶來的可能性，將繼續提供大量的投資機會，它將成為未來幾年創新的焦點，有利整體美國創新研發龍頭股的後市表現。

日股走出失落的 30 年，吸引股神巴菲特等國際資金加碼投資，使日股今年來多頭格局延續，而日股能夠走出失落 30 年的主要原因來自於政策的改革，PBR 改革助燃日企轉骨、使企業獲利提升以及股價淨值比上升，今年多家外資陸續發布看好日股走勢的報告，日本現在正處於「天時、地利、人和」皆齊備的黃金時刻。

股神巴菲特（Warren Buffett）再度把投資目標對準日股，波克夏 (Berkshire Hathaway) 今年 10 月再度發行日圓債券總額為 2818 億日圓，此次規模更是史上第二大（僅次於 2019 年 9 月的 4300 億日圓）。巴菲特從 2020 年開始，巴菲特就大量買入日本五大商社的股票，並打算要長期持有，代表對日本股市未來前景向好。

黃宏治表示，野村投信看好日本基本面仍具優勢及 2025 企業獲利動能持續強勁，推出該公司首檔日股 ETF，00972 日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 追蹤指數為「彭博日本價值動能高息指數」，編制核心規則著重：「 PBR+EPS 雙動能指標」及「股利指標」，以全日本大 / 中 / 小型股票約 1100 檔為母體，透過市值 / 流動性、至少需達 5 位以上的分析師覆蓋率，及初步股利率篩選剔除低於 1% 或高於 20% 的個股，初步篩選出 400 檔股票，然後透過獨創的 PBR 動能指標 (6 月股價淨值比增幅) +EPS 動能指標(預估 EPS 及當前 EPS 增幅) 及「股利指標 (彭博預估股利殖利率)」，計算價值創造動能(Value-Creation Momentum) 分數並進行排序，最後依照流通市值與股利率進行加權選出 50 檔成分股，單一個股占指數不得超過 8%，透過此指數篩選機制，選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。其次，彭博日本價值動能高息指數除每年兩次（3 月、9 月）成分股定期審核外，也會在 3/6/9/12 月進行權重再平衡。根據實證研究，彭博日本價值動能高息指數追蹤指數累計總報酬率達 209.4%**，長期表現遠超過日本主要指數。時序即將邁入 2025 年，我們持續看好日本企業改革制度對於日股價值提升的前景，加上日本企業獲利持續轉佳，日股依然將是全球法人資金配置的主要標的之一。建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，進行適度配置。

00972 野村美日 ETF 傘型基金之日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 基金經理人張怡琳表示，自 2021 年起，日本市場在諸多改革政策的匯聚下逆勢而起，擺脫長期表現位居已開發國家末段班的日股，走出失落 30 年而迎向「新經濟階段」，國際專業構機紛紛上修對日股展望，現在的日股更以嶄新狂猛的變革方式續創驚奇，「日本再起」的浪潮不會只是暫時性，長線多頭格局才剛開始，今年日本春鬥薪資調高至 5.28%，日本央行罕見終止負利率，激勵日股漲勢，加上外資強力助攻，政策面的 PBR 改革助燃日企轉骨、企業獲利提升、NISA 政策召喚散戶大軍回流日股等利多題材不停歇，日股行情有望延續攀向新高峰，從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股都具備極佳的亮點。

資料來源：Bloomberg；2015/12/31~2024/9/30。彭博日本價值動能高息指數最早數據日為 2015/3/30。 本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。

*00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 之配息來源可能為收益平準金之施行日期於 2024/12/2 生效

** 資料來源：彭博，資料日期： 2024/9/30，本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。