AI全速發展！聚焦定期定額，從AI台灣開始

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輝達發表「Blackwell」新一代 AI 晶片平台，算力是上一代的五倍，同時也公布「每兩年一新產品」的產品線規劃，預計下一代平台「Rubin」將於 2026 年量產，算力快速躍進已是「計畫中」的事—基於算力的快速增加，各大科技巨頭勢必得持續搶佔 AI 伺服器等基礎建設，根據彭博預估 2025 年全球主要雲端公司資本支出將成長 18%，只要資本支出不墜，包括台灣在內的 AI 產業鏈都將持續受惠，輝達 AI 伺服器成本約 80% 來自於 GPU 晶片，對 CSP 客戶而言，開發自研晶片是必然的趨勢 ，根據專業研調機構預估，AI ASIC 產值 2023~2028 複合年成長率高達 45%，全球 ASIC / IP 商機大，但目前全球有能力的參與者極少，台灣是少數具備開發自研晶片能力的國家， 預估在大趨勢下將從中受惠。另一方面，特斯拉 Robotaxi 將於 10/10 舉辦「We, Robot」發表會，特斯拉執行長馬斯克表示，Robotaxi 將不再需要傳統的駕駛介面、沒有方向盤、後視鏡或腳踏板的車輛，它的結構構造甚至也跟一般汽車完全不同，所有操作都將由軟體控制，並採用鷗翼門開啟屬於 Level 4 級別，L4 即高度自動駕駛，駕駛員沒有適當回應請求，Robotaxi 也能夠安全停車。根據智慧化程度的不同，自動駕駛被分為 L0 到 L5 六個等級：無自動化（L0）、輔導駕駛（L1）、部分自動駕駛（L2）、有條件自動駕駛（L3）、高度自動駕駛（L4）、完全自動駕駛（L5）。Robotaxi 除了打破傳統個人擁有的汽車銷售模式，並且改變人們的交通方式，共享經濟與按需出行的概念也可能逐步淘汰傳統的公共交通系統，費用方面將於公車差不多。自駕車技術的進步也將推動整個汽車產業鏈升級，將為硬體感測器、雷達到光達系統帶來新的商機，核心骨幹的戴爾 AI 伺服器，全新的需求有機會增加新的訂單出貨，也讓台廠供應鏈將同步受惠。