AI全速發展！聚焦定期定額，從AI台灣開始
鉅亨研報 2024-10-09 13:37
美國公布 9 月非農就業數據遠優於市場預期，加上聯準會預防式降息確立景氣下滑幅度有限，有助於終端消費力道回升並帶動消費電子產品消費，而資通產品是出口持續成長的關鍵，未來重要性也將持續提升，「AI 相關需求持續 + 消費性電子產品零組件需求回溫」為台灣電子出口反彈關鍵。長期來看 AI 的需求成長仍優於其他科技產業，目前 AI 還只是初升段，隨著基礎建設持續投資，以及終端產品陸續推出，商機正逐漸從資料中心 (data center) 擴大至邊緣 AI(edge devices)，未來數年市場將正式迎來主升段。另一方面，美國降息後有利於資金回流非美市場，考量台股成長性佳，加上殖利率相對其他主要市場仍高，有助於吸引外資回流，為台股錦上添花。整體而言，野村投信建議投資人仍以長期趨勢向上產業為主，著眼 2024~2025 年獲利動能可持續，包含：半導體及先進製程設備，高速運算，AI 相關供應鏈 (散熱、Power、CCL、PCB、ODM) 等，傳產以美國內需消費、政策受惠(綠能、重電)、E-bike 為布局考量。
今年以來截至 10/7，台灣加權指數累積上漲 26.61%，在全球主要國家指數中僅次於香港恆生指數的 33.37%，根據 IMF 預估，2025 年台灣 GDP 增速仍維持 3% 以上，經濟與股市好表現可望延續下去。電子業庫存自 2023 年 Q1 來到最高後，過去幾季庫存持續去化，半導體、電子零組件及電腦及周邊設備等主要電子產業，目前的庫存周轉天數已來到相對過去健康的水準，預計隨著 AI 新產品推出、聯準會降息後帶動消費復甦，電子業可望迎來新一波補庫存需求。野村高科技基金經理人謝文雄表示，隨著 AI 蓬勃發展，全球對於 AI 晶片和伺服器的需求旺盛，台灣 8 月資通出口金額 129.9 億美元。第四季全球經濟穩定擴張 + 庫存逐步去化，台灣電子產品外銷訂單已率先重回正成長，聯準會已啟動降息循環，外資降息後回補行情仍可期待。此外，外銷訂單都是出口的先行指標，從 Q4 到 2025 年，有機會看到實際出口開始轉佳，考量到 AI 動能仍舊強勁，若電子零組件出口能重回正成長，兩者結合將成為台股基本面雙引擎。
在 AI 長線趨勢不變的前提下，謝文雄分析表示，內資也持續站在多方，若外資 2025 年能在聯準會降息背景下回流台股，內外資助攻台股資金動能仍然充沛，加上 2025 年企業獲利維持雙位數高速成長、以 PEG 角度來說台股仍相對便宜，預期 2025 年大盤仍有上升空間。產業看法方面，半導體產業成長性佳，美國半導體產業協會 (SIA) 公布 2024 年 Q2 全球半導體銷售額達 1,499 億美元 (年增 18.3%)，並預計 2024 年有望實現雙位數以上的年成長率，目前全球半導體復甦動能主要仍來自 AI 帶動資料處理、資通相關產品需求成長，整體市場規模預期在 2025 年時成長至 7,371 億美元(年增 16.7%)，並且未來四年將持續成長。另一方面，從 AI 半導體指標股台積電(TSMC) 觀察，AI 將成為未來五年最重要的營收成長來源，2028 年將超過 20%，2024 年半導體產業預期將成長到 6,329 億美元 (+19.2%YoY) ，主要動能仍來自 AI 帶動資料處理、通訊相關產品需求成長，兩者在 2024 年成長性分別為 34.2 高於整體平均的 19.2%。整體市場規模預期在 2025 年時成長至 7,371 億(+16.7%YoY)，主要成長仍來自資料處理相關需求。由於全球半導體庫存已去化到合理水準，IC 設計客戶重啟投片，晶圓代工廠的出貨片數再度回升，利用率可望逐季上升。以目前訂單來看，除台積電之外，下半年較上半年小幅回升，利用率緩步增加。根據小摩預估，2025 年 AI 佔營收比重達 14%，未來也呈現連年成長。此外，AI 晶片需求暴增的情況下，全球 AI 半導體市場(先進製程 / 封裝) 成長率也持續上修。根據調研機構 Gartner 預估，2024 及 2025 年全球 AI 半導體產值年成長率分別高達 33% 及 29%。
半導體產業重啟上升循環
輝達發表「Blackwell」新一代 AI 晶片平台，算力是上一代的五倍，同時也公布「每兩年一新產品」的產品線規劃，預計下一代平台「Rubin」將於 2026 年量產，算力快速躍進已是「計畫中」的事—基於算力的快速增加，各大科技巨頭勢必得持續搶佔 AI 伺服器等基礎建設，根據彭博預估 2025 年全球主要雲端公司資本支出將成長 18%，只要資本支出不墜，包括台灣在內的 AI 產業鏈都將持續受惠，輝達 AI 伺服器成本約 80% 來自於 GPU 晶片，對 CSP 客戶而言，開發自研晶片是必然的趨勢 ，根據專業研調機構預估，AI ASIC 產值 2023~2028 複合年成長率高達 45%，全球 ASIC / IP 商機大，但目前全球有能力的參與者極少，台灣是少數具備開發自研晶片能力的國家， 預估在大趨勢下將從中受惠。另一方面，特斯拉 Robotaxi 將於 10/10 舉辦「We, Robot」發表會，特斯拉執行長馬斯克表示，Robotaxi 將不再需要傳統的駕駛介面、沒有方向盤、後視鏡或腳踏板的車輛，它的結構構造甚至也跟一般汽車完全不同，所有操作都將由軟體控制，並採用鷗翼門開啟屬於 Level 4 級別，L4 即高度自動駕駛，駕駛員沒有適當回應請求，Robotaxi 也能夠安全停車。根據智慧化程度的不同，自動駕駛被分為 L0 到 L5 六個等級：無自動化（L0）、輔導駕駛（L1）、部分自動駕駛（L2）、有條件自動駕駛（L3）、高度自動駕駛（L4）、完全自動駕駛（L5）。Robotaxi 除了打破傳統個人擁有的汽車銷售模式，並且改變人們的交通方式，共享經濟與按需出行的概念也可能逐步淘汰傳統的公共交通系統，費用方面將於公車差不多。自駕車技術的進步也將推動整個汽車產業鏈升級，將為硬體感測器、雷達到光達系統帶來新的商機，核心骨幹的戴爾 AI 伺服器，全新的需求有機會增加新的訂單出貨，也讓台廠供應鏈將同步受惠。
AI ASIC/IP 商機大 企業獲利成長越發顯著
展望第四季，謝文雄表示，近期由於中東情勢緊張，加上美國總統選舉即將在 11 月到來，選舉前預期市場氣氛將偏向觀望。超級財報週即將於十月中旬登場，投資人將嚴格審視公司的財報品質。在長期升息及通膨的壓力下，消費者支出已受到影響，今年歐美傳統購物旺季是否旺季不旺將是投資人聚焦的重點。根據 Bloomberg 統計，2025 年標普 500 企業獲利將成長 13.9％、台股成長 13.7％，在獲利成長帶動下，2025 年股市在美國大選後應有所表現。長期來看，由於 AI 相關需求持續攀升，投資人應保持信心，馬斯克、黃仁勳、比爾蓋茲都看好 AI 發展，AI 動能強勁、消費性電子將迎來復甦等利多加持下，台股後市仍佳，就定期定額角度來說，台灣供應鏈擁有相關 AI 技術利基，擁有 AI 高純度的台股科技基金更有表現空間，未來 10 年 AI 相關商機與成長機會大，台股發展潛力無限，投資人不妨聚焦定期定額布局台股科技主動型基金，搭上 AI 多頭列車。
野村台股系列基金績效表現 (%)
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。
部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券(TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
文中所提個股僅為事件說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-241000025
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 上詮創歷史高 矽光子飆漲停 後面還有戲？
- 輝達登3月新高，老AI鴻海、廣達將跟上？！園區Q4最看好族群—IC設計！
- 裕慶-KY獲急單挹注 9月營收走揚到3.74億元年增73.5%
- 中美商務部長通話 中方嚴正關切美國限制網聯車
下一篇