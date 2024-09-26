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台股

【台股操盤人筆記】預防式降息為股市開綠燈

鉅亨研報 2024-09-26 11:19

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【台股操盤人筆記】預防式降息為股市開綠燈。(圖:shutterstock)

加權股價指數近 6 個月表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至2024/09/25）
（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/09/25）

野村腳勤觀點：

AI 獲利模式無需質疑

AI 是否賺錢始終是市場關注的焦點，以現階段最夯的 AI PC、AI 手機來說，很多人覺得換機潮雷聲大雨點小，但其實對於企業而言，每年購機需求本來就是有限的，蘋果一年大概賣 2 億隻左右的 iPhone，不會有人每年都換機，真正能帶動成長的是產品背後建立的 AI 生態系，也就是像蘋果那樣透過訂閱制提供 AI 服務，讓產品綁定服務，進而帶動獲利正向循環，這也是為何市場如此看重蘋果生態系背後商機的原因。當然現階段軟體面仍欠缺殺手級應用，但隨著 AI 基建持續建置，ChatGPT、Copilot 這些 AI 模型的進化速度飛快，慢慢的包括科技、醫療、非核心消費，各產業也都會開始出現 AI 應用，相信到時消費者都會願意掏錢來享受 AI 帶來的便利性。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）聯準會降息：聯準會預防式降息 2 碼，經濟更平穩擴張，經濟軟著陸仍是基本情境
（二）AI 新品推出：Q4 至 2025 年眾多 LLMs 問世，疊加輝達 Blackwell 伺服器放量，AI 迎來全新突破
（三）成長趨勢不變：Blackwell 伺服器挹注，加之傳產迎來曙光，預估台股 2025 年 EPS 維持雙位數以上成長

大盤利空因素：

（一）美國總統大選：越接近 11 月大選，紅藍兩陣營攻防加劇，不確定性升高
（二）高基期：經濟數據及企業獲利的基期墊高，隨著成長動能放緩，股價波動會更加大
（三）AI 雜音：AI 獲利模式的質疑，指標股的股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期

預防式降息為股市開綠燈

隨著聯準會預防式降息 2 碼，同時年底前可望再降 2~3 碼，從彭博分析師預期來看，美國 3Q24 GDP 仍維持在 2.4%，我們認為美國景氣高機率將呈現軟著陸，經濟衰退的情境應該可以避免；短線上也看到成交量、外資都有出現好轉跡象，市場恐慌情緒獲得緩解。考量先前相對較高的股市評價已進行修正，在評價面及籌碼面相對有利，雖然美國總統大選仍存在不確定性，但可以掌握股市震盪下汰弱留強的機會。長線而言股市走勢仍將緊貼基本面，選股不選市仍是目前主要的投資策略，避開僅具題材但尚無實質獲利貢獻之股票，建議逢拉回時佈局大趨勢明確之標的，包括先前受到 GB200 可能遞延而殺出的半導體 AI 相關類股，以及 TSMC 持續上修 COWOS 產能，相關供應鏈未來仍具成長空間，另外部分 IC 設計及 ASIC/IP 等類股因為股價近期已大幅修正，長線買點亦可留意。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/08/31。*備註：本基金之月配類型受益權單位將於民國113年12月2日起開始銷售 上表之同業平均依序分別為SITCA國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別
資料來源：Lipper，2024/08/31。* 備註：本基金之月配類型受益權單位將於民國 113 年 12 月 2 日起開始銷售 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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