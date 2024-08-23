全球航海王再度啟航！缺船、缺櫃、供應鏈吃緊，航運股強勢
鉅亨研報 2024-08-23 12:47
受到地緣政治與科技股財報雜音等消息面干擾，近期全球股市拉回震盪，儘管 8/6 以來主要股市均呈現反彈，但不少相較 7/11 起跌點還有一些距離，尤其是科技相關如台股、美國科技七巨頭與費半指數等。然值得留意的是，期間航運不但相對抗跌，也隨著市場反彈而快速恢復，例如 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數更率先站回 7/11 起跌點，抗跌力或修復力都很出色。然而對於不少股民來說，前幾年台灣航運股上沖下洗的記憶猶新，現在航運股還能介入嗎？應該如何投資較好？
全球經濟的增長是航運業發展的驅動主力，根據國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行的預測，未來幾年全球經濟將逐步復甦，這將促進國際貿易活動的增加，從而推動航運需求的增長。野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，航運股後市機會可從「運量」與「運價」這二面向來觀察。運量方面，航運其實與全球經貿密切相關，因為 90% 貿易主要透過航運來互通有無，換言之航運企業賺的是貿易財，只要全球 GDP 持續向上、貿易量穩步增長，全球航運就有基本面的支撐；若根據經濟合作暨發展組織 (OECD) 及國際貨櫃航運協會 (ICS) 預估，2030 年之前全球 GDP 預估水準將來到約 120 兆美元，其中全球海運運載量也將隨之成長至 160 至 170 億噸，跟著參與全球經濟成長。而在運價方面，觀察最新全球運價指標，例如每週報價的上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新截至 8/16 再度反彈至 3281.36，目前維持在相對疫情高峰時約 7 成以上水準、居高不下，此有利於持續挹注航運公司獲利、進而支持全球航運股的中長期多頭表現。
全球航運需求成長高於 GDP 增速
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳分析表示，航運是很接地氣的產業，根據國際貨櫃航運協會 (ICS) 資料，全球貿易有約 9 成是靠航運互通有無，簡單來說就是全球經貿的硬需求，因此全球航運產業長期趨勢向上是無庸置疑的，自然也有利相關投資機會，例如根據彭博、ICE Data 原幣計價數據，NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數自 2019 年 2 月 8 日有資料以來截至 2024/7/31 總漲幅達 331.56%，甚至更勝美台科技甚至日股同期間表現，如 S&P500(+123.20%)、加權指數 (171.41%)、NASDAQ(+146.54%) 與日經 225 指數 (114.44%)。其中，倘若航運股拉回無論 10%、20%、甚至重大事件利空 30% 等跌幅時進場，爾後持有 20、60、120、240 個交易日(即約 1、3、6 與 12 個月) 平均報酬均為正數且表現不俗，可謂投資長短期皆宜。
根據英國航運市場報告指出，距離國際碼頭工人協會（International Longshoremen′s Association, ILA）合約到期僅剩不到 7 週時間，主要航運公司正為罷工前做準備，若貨櫃港在今年 10 月進行罷工，美國東海岸貨物會積壓約一週時間。一日罷工需要六天才能清除積壓訂單，假設港口貨櫃吞吐量大約有十三％增加比率，若進行為期兩週罷工，則實際上港口要到 2025 年才能恢復正常運作。黃宏治進一步指出，全球航運市場的供需平衡失衡，加上國際海事組織（IMO）等機構加強對船舶排放的規範，航運公司需要加大對低碳技術的投資，以應對越來越嚴格的 ESG 要求都支撐運價增長，當前更適逢下半年傳統航運旺季，許多廠商正趕著運送鋪貨至歐美通路以期趕上 9 月開學與年底節慶購物潮，過往第四季通常是全球航運類股表現較佳的時期，9 月進場正逢時，現在又碰上伊朗與以色列等地緣政治升溫事件，毫無疑問地已使得航運排程雪上加霜，供不應求問題更加劇，但如同過往經驗，這對於航運股來說將是表現的機會。對於想跟著航運轉全球的股民，最簡單的做法就是投資全球航運 ETF，例如全台首檔航運 ETF「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」，其追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」，即是放眼全球三大航運的龍頭企業，不但在近期震盪盤勢表現抗跌領漲，短中長期也各有不同投資利基，提供 ETF 更棒的百搭投資利基，值得納入投資組合。「00960」預計從 8/30 開始募集，一直到 9/4 結束，並預計在 9/20 正式掛牌上市，這檔 ETF 是季配，而且設置有收益平準金，同時以每股 15 元的親民價格發行（交易單位均為 1,000 受益權單位），僅需新台幣 1.5 萬元，即可將全球航運龍頭相關概念股一次納入投資，由於全球 AI 需求不斷上升，航運成為 AI 供應鏈最後一哩，加上紅海危機惡化，全球航商陸續調整航線，恐再推升航運業缺船、缺櫃的緊張狀況，航運後市可期。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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