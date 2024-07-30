【一分鐘看圖論市】聚焦本週美日央行會議結果
鉅亨研報 2024-07-30 11:56
美國降息倒數
美 PCE 略高於預期，無損市場降息觀點
美國 6 月核心 PCE 年增率 2.6%，與前期持平但高於市場預期值 2.5%。不過此數據未改變市場對聯準會政策利率路徑的觀點。根據 Fed Watch tool 資料顯示，9 月 Fed 降息機率達 100%，全年降息 3 碼機率達 60%、2 碼機率 30%，變化有限。6 月住房通膨增速放緩，帶動整體服務通膨降溫（年增率僅 0.146%），加上 Fed 關注的超級核心通膨（Supercore PCE）連續 4 個月下行，顯示美國通膨減速趨勢沒有改變。
日圓匯率風雲變色？
市場臆測日銀 (BoJ) 本週升息機率濃
- 前 BoJ 官員前田榮二上週表示，如果日本經濟持續溫和復甦，BoJ 最早將於本週二度升息，並在明年繼續穩定升息。前田並預計，BoJ 將於今年稍後開始減少目前每月約 6 兆日元的債券購買規模。
- 根據最新利率期貨顯示，市場定價本週三 BoJ 升息機率來到 71.7%，隱含政策利率升至 0.152%。
- 本週將迎來 Fed 與 BoJ 利率會議，投資人普遍預期 FOMC 將對市場釋放 9 月降息的訊號，而 BoJ 則可能因應以下三項因素：（一）通膨上揚（二）當前利率與中性利率偏離度高（三）協同財務省干預日圓，宣布調升現行 0~0.1% 的基準利率區間。
- 投資人預期美日利差收斂，導致利差交易持續平倉，美元兌日圓上週重貶 2.4%，收 153.72 價位。
- 惟我們預期本週日銀政策公布後，日圓匯價可望回穩，進而有助於全球股市止跌回升。
全球金融市場重點回顧 (7/20~7/26)
【成熟市場】
- 美國 6 月核心 PCE 年增率略高於預期
- 月增率 0.2%(前值 0.1%、預期值 0.1%)，年增率 2.6%(前值 2.6%、預期值 2.5%)。分項表現方面，商品通膨月減 0.2%、服務通膨月增 0.2%，其中個人支出月增 0.3%，但佔比最高的住房通膨月增僅 0.3%(過去三個月皆為 0.4%)，為 2023 年元月以來最小月增幅。
- 美國第二季 GDP 成長超出預期，提升軟著陸信心
- GDP 季增年率 2.8%(前值 1.4%、預期值 2%)，消費支出為主要推手，較前季的 0.98% 大增至 1.57%；但固定資產投資則從前季 1.19% 大降至 0.64%，反映製造業面臨的高資本成本壓力。另一方面，Q2 核心 PCE 季增年率 2.9%(前值 3.7%、預值期 2.7%)，反映通膨下行趨勢不變但進展緩慢。
- 東京 7 月核心 CPI 年增率 2.2%，連續三個月上升
- 升幅符合預期，主要受能源價格上漲帶動，其中電價年增率達 19.7%；至於核心核心 CPI(剔除能源) 年增率下滑至 1.5%，為 2022 年 8 月以來最低增速。綜觀而論，市場人士普遍解讀為企業開始轉嫁升高的薪資成本，但消費者支出仍顯疲弱。
【新興市場】
- 北京宣布發行 3,000 億人民幣超長期特別國債，補貼消費品舊換新
- 發改委與財政部聯手安排此一計劃，支持大規模設備更新和消費品以舊換新，施資金額度大、中央出資比例提高，包括乘用車以舊換新補貼金額翻倍在內，外界認為多板塊可望全面受益。
- 傳 MSCI 下月調升印度股市佔新興市場指數權重至 20% 以上
- 英國金融時報（FT）披露印股佔比將超越台股，成為第二大權值國 (僅次於陸股)，且認為指數權重的變化對新興股市影響力日益提升。
【債匯金市】
- 利差交易持續平倉，美元兌日圓重貶 2.4%，收 153.72 價位
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