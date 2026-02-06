鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-07 06:32

據《路透》報導，大型科技公司計劃在 2026 年投入 6,000 億美元發展人工智慧 (AI)，此支出狂潮正加深投資人不安，市場一方面評估其對獲利能力的影響，另一方面也擔憂 AI 對軟體公司的生存威脅。

亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 宣布 2,000 億美元的資本支出計畫後，周五 (6 日) 股價一度重挫 7%，終場收低 5.5%。Alphabet(GOOGL-US) 周三表示今年資本支出可能翻倍，股價下跌 2.5%。Meta Platforms(META-US) 也下跌 1.3%。

‌



SanJac Alpha 投資長 Andrew Wells 表示，「市場的觀點是，AI 建設題材，以及將未來多年獲利提前反映在股價上的做法，已經變得過於昂貴。 這並不是說這個交易結束了，而是提前反映了太多潛在的未來營收，卻沒有充分反映風險，因此市場正在進行去風險化操作。」

輝達執行長黃仁勳則將支出增加歸因於「需求高得驚人」。他在 CNBC 節目中表示，這樣的支出成長合理且具可持續。

同時，資料分析相關公司股價持續承壓，市場憂心它們正面臨來自強大新一代 AI 模型的生存威脅。

標普 500 軟體及服務指數 (S&P 500 Software & Services Index) 本周下跌 7.8%，自 1 月 28 日以來市值已蒸發約 1 兆美元。

St. James’s Place 股票策略師 Carlota Estragues Lopez 指出，「在 AI 樂觀情緒高峰期，足以推升股價創新高的新聞，如今投資人解讀起來已謹慎許多。」

「讓投資人擔心的不僅是投資報酬率，還包括市場主導過度集中、難以擴散至少數大型股以外的風險。」

資料分析公司遭衝擊

軟體與資料分析公司的拋售潮，部分是由 Anthropic 推出的 Claude 所引發。

倫敦證交所股票股價周五略有反彈，但全周仍下跌近 8%，連續第二周大幅回落。

本周 AI 概念股的修正也拖累整體股市，全球股市本周下跌約 0.33%。

印度市場跌勢尤其嚴重，軟體出口商股價周五再跌 2%，單周市值蒸發 225 億美元。

投資人對 AI 可能帶來顛覆性衝擊的焦慮，正與市場愈來愈傾向因大型科技公司釋出進一步加碼 AI 投資訊號而「懲罰」其股價的趨勢同步升溫。