【一分鐘看圖論市】三巨頭競逐全球第一，市場盼英央降息幅度增
鉅亨研報 2024-06-25 12:45
競逐全球第一寶座，真男人三巨頭各擁一片天
全球市值前三大 “MAN”(微軟、蘋果、輝達) 各自在特定的 AI 相關領域有主導地位，市值仍持續攀升中，三巨頭市值皆約 3.3 兆美元，合計近 10 兆美元已佔標普五百的 21%，並超過日德兩國一年 GDP 合計 8.3 兆。AI 時代來臨，其商機不可限量，擁抱 AI 趨勢才能掌握未來最強財富密碼之一。
英國維持利率不變，政治風險鴿聲亮
英國政府面臨著因議會改選而升溫的政治不確定性風險，這已經使得市場調整了對於央行降息時程的預期，利率期貨市場隱含降息碼數增加。本次六月的政策會議上，央行決定將基準利率維持在 5.25% 不變，連續第七次未調整利率，但央行在這次會議上的語調和表態顯示出了轉向鴿派的跡象，並明示了降息即將來臨的可能性。
全球金融市場重點回顧 (06/17~06/21)
【成熟市場】
- 美國 5 月工業生產數據增強
- 5 月美國工業生產指數月增 0.9% 至 103.3、優於市場預期的 0.3%，5 月製造業生產也成長 0.9%，遠超修正後前值 - 0.4%。工業生產指數與製造業增幅雙雙超預期，對努力尋找動力的製造業來說是個積極訊號。
- 美國 5 月零售銷售數據疲軟
- 美國 5 月零售銷售月增率報 0.1%，低於市場預期的 0.3%，前值自 0% 下修至 - 0.2%，凸顯美國消費者面臨更大財務壓力，消費者支出明顯放緩，聯準會可能又離降息靠進一步。
- 英央靜觀其變，瑞央再度降息
- 英國央行 20 日如各界預期般將基準利率維持於 5.25%。為連七度按兵不動，但暗示降息之日已不遠；市場現預期 8 月開始降息的機率增加。瑞士央行決議降息 1 碼至 1.25%，為今年來第二度降息。
- 澳洲央行維持利率不變
- 澳洲央行 (RBA) 在最新會議政策中第五度對基準利率按兵不動，但重申若通膨重燃，不排除出手升息，為目前主要央行中最偏鷹派的央行。
【新興市場】
- 中國經濟數據好壞參半
- 5 月份作為消費者支出關鍵指標的零售額同比增長了 3.7%，增幅高於預測的 3%。不過，工業生產增長放緩，5 月份增長為 5.6%，但這一數字低於 4 月份 6.7% 的增幅以及預期的 6.2%，顯示中國的製造業面臨到部分壓力。
【債匯金市】
- 市場樂觀看待經濟數據，美國 10 年公債殖利率上揚
- 美國工業生產數據優於預期，帶動美國 10 年公債殖利率持續上揚 4 個基本點至 4.26%。
- 英央放鴿推升美元，金價回落
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