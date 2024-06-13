TAIWAN就有AI！搭上AI飆速列車，全球科技多重資產可攻可守債添翼
鉅亨研報 2024-06-14 13:47
第三季將進入科技股旺季，AI 相關族群為關注重心。美系四大 CSP 積極擴建資料中心與採購 AI 伺服器，原先市場預估 2024 年美系四大 CSP 資本支出年增 17%，近期上修至年增 36.8%。野村投信表示，AI 的成功背後有很大的一部份靠台灣支撐，而這正是台灣上中下游 AI 供應鏈企業完整一條龍服務的強項，未來每一種產品、服務、業務都將受到 AI 影響，而台灣半導體生態系統令人驚豔，AI 概念股註定很精彩。
資產大洗牌，美國新四大天王（Nvidia、Microsoft、Meta、Amazon）取代了七巨頭，今年以來標準普爾 500 指數第一季漲幅近一半是由新四大天王帶動，其中輝達已取代特斯拉，成為投資者中最受歡迎的股票，今年第一季股價上漲 87％。Meta 第一季漲幅達 40％，同樣也是投資 AI，微軟在今年 1 月市值突破 3 兆美元大關，更超越蘋果，成為全球市值最高的公司；亞馬遜公司的股價在第一季上漲 17％，谷歌母公司 Alphabet 則是上漲 8％。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，根據 FactSet 統計，在這次第一季財報中，有 40% 的標準普爾 500 指數成分股提及了 AI，創下歷史新高，對比五年前只有 1% 的公司提及 AI，這顯示 AI 的迅速發展，令企業領導者非常重視其所帶來的機遇與挑戰。為了搶奪未來 20 年由誰主導市場的 AI 狂潮，故各大科技巨頭正不斷提高在 AI 及雲端運算方面的支出，試圖掌握先機。
蘋果於美國時間 6/11 在 WWDC 會宣布推出自研的 AI，執行長 Tim Cook 介紹 iOS 18 在各裝置上的全新應用，最令人驚豔的是蘋果推出自研的 AI（Apple Intelligence），這款 AI 強調你的資料不會被蘋果或其他人儲存，且完全基於用戶的指令，並有嚴密的驗證程序。Siri 不僅變得更聰明，且能與 ChatGPT 連動，只要 Siri 回答不夠完善的，將由神隊友 ChatGPT 出場，號稱在 AI 應用領域樹立全新標竿，讓 AI 就像人類般互動，不只如此套用到企業成為現在進行式、即刻即能派上用場。此外，高盛預估 2024 年雲端四巨頭 (Microsoft、Google、Amazon、Meta) 在雲端運算的資本支出，將較 2023 年大幅成長 49% 至 1770 億美元，而 2025 年則會高達 1950 億美元。
微軟、Google、亞馬遜、Meta 年度雲端運算相關資本支出預估 (億美元)
張繼文進一步指出，微軟於 5 月底以「AI 如何塑造未來？」為主題舉辦年度開發者大會，並接連發表了新世代 AI 個人電腦「Copilot+PC」以及輔助工具 Team Copilot 等新產品，隨後蘋果公司也宣布將與 OpenAI 合作推出 AI 平台，皆為 AI 運用再跨出新的一步；由於不能輸在 AI 世代的起跑點，科技巨頭未來仍會持續在 AI 及雲端運算投入鉅額資金，可望讓相關供應鏈在這場全球「算力軍備競賽」中收穫滿滿。在這場火熱的「算力軍備競賽」中，輝達挾著卓越的 AI 晶片技術優勢因而獨占鰲頭，但不要忘了，輝達只負責 IC 設計，要製造實體晶片及生產搭載該晶片的 AI 伺服器，需要委託合作夥伴進行代工，這意味著當輝達擄獲源源不絕的訂單時，整個輝達的供應鏈生態體系也會隨著一同欣欣向榮。以輝達的 AI 伺服器供應鏈為例，從上游的晶圓代工到下游的組裝代工，絕大多數關鍵環節皆由台灣的科技公司拿下；而受惠於 AI 相關生意興隆，再加上雲端伺服器的需求也同樣火熱，台灣這些頂尖的科技製造商在兩邊供應鏈通吃的情況下，業績獲得大幅挹注，許多公司的年度營收到 2025 年可望較 2023 年度成長 50% 以上、甚至超越 100%，所以若想完整掌握 AI 趨勢，除了美國科技巨頭外，台灣科技股也是不能夠忽視的投資標的。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳媒體受訪時曾表示，TAIWAN 字母就藏 AI ，理當幫助世界去建立 AI 基礎建設，更盛讚台灣是世界 AI 支柱，力挺台廠供應鏈，突顯台灣對 AI 的關鍵性，滿滿體現台灣的 AI 投資價值與優勢。
跟著輝達一起飛，台灣供應鏈生機勃勃 輝達 AI 伺服器供應鏈
野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人黃奕捷指出，這次 AI 狂潮有個很重要的特色，就是需要大量資本支出投入晶片及伺服器，因此是否掌握供應鏈將是投資的關鍵，本基金就是為投資人瞄準最受惠於 AI 狂潮的全球供應鏈股票 ，由於 AI 相關的市場規模將會在 2020~2030 年間飆升 24 倍，而同時物聯網及雲端運算的規模，也將成長 6 倍；這兩大領域預估在 2030 年將會合計佔據整體創新科技規模的 63%；所謂打蛇要打七寸，如果想要緊跟創新科技的大好商機，只要抓住 AI 及雲端運算這兩大主流，就能事半功倍。所有人都在競逐 AI 投資機會，股市頻創新高，面對多頭氣勢續旺且不斷走揚的科技股，居高思危是投資人必備心態，建議不妨選擇科技多重資產基金，透過集中持股於科技股、同時搭配低波動債券布局，既能掌握科技動能成長亦能強化股息收益機會並兼顧波動防禦特性，投資 AI 科技有攻有守。預計 7 月 1 日重磅開募的「野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」主攻科技的多重資產型基金，運用獨特供應鏈分析進行選股，可幫投資人掌握最具成長性的科技主題及相關供應鏈，並搭上第五波科技革命浪潮的特快車，將是掌握全球科技趨勢多頭的新利器。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券(TLAC)，該類債券當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。亦可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
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