終極強勢高息股！「動能」+「高息」雙優勢，改寫高息股「新風口」

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示,近期美國公布經濟數據及財報表現參差,半導體大廠如超微 (AMD) 與美超微 (SMCI) 財報展望缺乏新亮點,科技股震盪加大、台股亦忽漲忽跌,股市諺語「五月賣股 (Sell in May and go away)」要應驗了嗎?目前台股投資人、尤其存股族究竟該買該賣?根據統計,2015 年底以來若觀察 5 月進場投資台股並持有 3 個月表現,以加權指數為例,平均報酬達 6.3%,正報酬機率達 87.5%,最佳年份之表現可達 18.3%、最差則為 - 6.54%;而近年受到存股族歡迎的高息題材,例如臺灣高股息指數,其平均表現亦達 5.76%,最佳年份之表現為 19.4%、最差為 - 8.2%,表現亦不俗;然而,若從高息中同時篩出具備「正向趨勢動能」個股,即以臺灣趨勢動能高股息指數為例,5 月進場並持有 3 個月的平均表現則可望來到 8.8% 左右,平均成果更勝大盤及高股息指數,且最佳年份之表現進一步提高至 22.51%,而最差年份之表現僅 - 0.86%,可說是勝率較高的選擇。