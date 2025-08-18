高盛：買入騰訊是中國互聯網AI的唯一選擇
鉅亨網編譯陳韋廷
中國網路巨頭騰訊控股 (00700-HK)今 (18) 日小幅開高後走跌逾 0.3% 至每股 589 港元，但國際知名投行高盛上周五 (15 日) 在騰訊財報公布後給予後者股票的目標價，更是多年來首度超過騰訊股價。
高盛認為，騰訊是最有能力受益於 AI 的中國網路公司之一，重申對騰訊的「買進」評等，並將目標價由此前的 658 港元上調至 701 港元。
騰訊 2025 年第二季營收年增 15%，是四年來的最快增速，毛利率達到 56.9%，是從 2016 年第二季以來的最高水平，顯著高於高盛此前預測的 55.6%，且營業利潤率年增 18%，遠高於市場普遍預期的 13%。
在 AI 賦能下，騰訊的核心廣告收入連兩季實現年增率至少 20% 以上的標線，主要得利於點擊率的提升以及 AI 升級帶來的每次點擊收入的增加。
金融科技收入也超出了預期，商家支付交易量較去年同期恢復正成長，甚至是遊戲業務也大幅超出預期，營收年增 22%，主要歸功於海外遊戲營收年增 35%，這與預期的營收放緩形成了鮮明對比。
高盛將騰訊全年營收成長率的預測也由 11% 上調至 13%，EPS 成長率的預測由此前的 15% 上調至 17%。此外，高盛也提高騰訊 2025 財年的資本支出預測，從 730 億元人民幣上調至 900 億元人民幣，而 2026 財年的資本支出預測，則由此前的 870 億元人民幣上調至 1020 億元。
此外，騰訊在 2025 年第二季回購了 190 億港元的公司股份，料將使其 2025 財年的股票回購目標達到「至少」800 億港元。
騰訊今年第二季的強勁表現進一步強化了高盛對騰訊的正面看法，因騰訊獨特的微信生態系統和全球遊戲資產具備多元變現槓桿，將有望推動公司實現永續成長。
