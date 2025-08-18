鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-18 06:40

德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）週日（17 日）在啟程訪問日本和印尼之前，公開批評中國在台灣海峽的「侵略性行為」，並強調加強國際具約束力規則的必要性。

德國批評中國對台灣海峽的侵略行為！德外交部長：歐洲也受影響。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，瓦德富爾讚揚日本對歐洲在烏克蘭議題上與歐洲的團結，並強調了日本與印尼在亞太地區的重要性及經濟潛力。

德國外交部同時發布瓦德富爾的聲明，表達對中國行為的高度關切。

瓦德富爾指出：「中國在台灣海峽以及東海、南海日益侵略性的行為，也影響到歐洲。我們全球共存的基本原則正受到威脅。」他強調，德國正透過對國際秩序的承諾，依靠法律與具約束力的規則，共同應對這些挑釁行為。

亞太地區近年因領土爭議，中國與其他大國間緊張關係持續升溫。本週早些時候，中國軍方表示監控並驅離一艘接近南海黃岩島的美國驅逐艦，而美國海軍則稱其行動符合國際法。

瓦德富爾的批評發生之際，德國總理默茨（Friedrich Merz）將於週一（18 日）與烏克蘭總統澤倫斯基會晤美國總統川普，討論烏克蘭和平方案。

雖然中國是德國的重要貿易夥伴，但同時也是競爭對手。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國在立場上支持俄羅斯，引發西方國家摩擦。