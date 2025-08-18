大陣仗！澤倫斯基8/18見川普 歐洲7領袖確定出席

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-18 05:30

烏克蘭總統澤倫斯基周一（18 日）將在美國白宮與川普總統會面，歐盟、北約（NATO）以及多個歐洲國家領袖先後確認，將於周一前往白宮，陪同澤倫斯基，參加這場會議。

澤倫斯基上周六確認，將於周一與川普見面。（圖：Shutterstock）

義大利總理梅洛尼周一將前往美國首都華盛頓特區，參與川普與澤倫斯基及歐洲領導人的會談。

英國首相府發表聲明，宣布首相施凱爾將於周一前往美國華府，與其他歐洲領導人一同，參加澤倫斯基和川普的會議。

德國政府發言人科內柳斯周日表示，德國總理梅爾茨將於周一與澤倫斯基以及其他歐洲國家領導人前往華盛頓，將與川普舉行會談。

德國政府希望俄烏能夠儘快達成和平協議，會談將重點討論烏克蘭安全保障、領土問題、對烏克蘭支持、對俄施加壓力等。

法國總統府發布公告，稱馬克宏總統將於周一前往美國華盛頓特區，與澤倫斯基以及多位歐洲領導人一同繼續推進美歐協調工作，旨在實現一項公正而持久的和平，維護烏克蘭核心利益以及歐洲安全。

芬蘭政府表示，史塔布總統也將訪問華府。《華爾街日報》曾形容史塔布已成為川普最信賴的歐洲密友之一，兩人在海湖莊園「高爾夫球外交」中結識，川普對史塔布的球技評價很高，稱其技術非常優秀。

北約宣布，北約秘書長呂特將於周一前往美國白宮，與川普、澤倫斯基以及其他歐洲領導人舉行會談。

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，應澤倫斯基請求，她將於周一前往美國白宮，與川普和其他歐洲領導人召開會議。

澤倫斯基上周六確認，將於周一與川普見面。川普當天說，如果他與澤倫斯基的會晤順利，將著手安排美俄烏三方會議。梅爾茨則希望三方會議在歐洲舉行。