鉅亨研報 2025-08-19

‌



看空美元開始崩潰了嗎 ? (圖:shutterstock)

2025 年 (今年)7 月 30 日，美國聯邦準備理事會 (FED) 經過為期兩天的貨幣政策會議後，決議維持聯邦基金利率目標區間在 4.25％-4.50% 不變，但 FED 理事沃勒與監管副主席鮑曼認為經濟增長勢頭已顯著減弱，通貨膨脹壓力得到控制，均投票反對維持利率不變，而支持降息 25 個基點 (降息 1 碼)，這是自 1993 年 12 月以來，FED 首度有 2 名官員持反對意見，沃勒甚至堅稱關稅導致的任何通貨膨脹上升都將是一次性的，FED 官員可以忽略不計，更越來越擔心就業市場停滯不前，希望 FED 確保這種情況不會發生。

目前美國通貨膨脹率仍高於 FED 設定的 2% 目標，前景仍不確定，儘管美國總統川普不斷批評 FED 主席鮑威爾未聽從白宮呼籲立即降息，鮑威爾則斷言市場預計 9 月降息為時尚早，但 FED 決定不降息不到一週後，部分決策者開始對美國就業市場降溫和經濟放緩日益感到憂慮，而且 FED 理事庫格勒意外辭職，可能讓美國總統川普提前獲得更多影響 FED 的機會，市場亦擔憂川普提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭暫時接任該理事職位空缺，將提供其潛在的更直接路徑，實現更寬鬆貨幣政策及對 FED 施加影響，以及 FED 主席鮑威爾任期屆滿時將由鴿派人士繼任的臆測，導致美元備受壓力。

‌



隨著美國總統川普政府提高關稅的前景及關稅對經濟造成影響的不確定性持續籠罩市場，7 月就業數據亦走軟，但第二季國內生產總值 (GDP) 成長率達 3.0%，逆轉第一季跌勢，經濟出現令人驚喜的上行勢頭，甚至是持續的趨勢，對美元的無情拋售似乎也開始逆轉。

綜觀今年上半年，美元遭遇 1973 年以來最嚴重的暴跌，直至 7 月中旬，美元走軟仍是外匯投資者的信念，但美國陸續與英國、日本和歐盟等幾個大經濟體達成貿易協議，現在認為美國總統川普的全球對等關稅措施和債務狂潮將帶來美元和美國股市長期痛苦的押注正在崩潰，美元指數在 7 月上漲，處於兩個月來的高位。

再者，人工智能 (AI) 熱潮推動美國股市表現強勁，連續創歷史新高，投資人對美國資產前景的擔憂減弱，為利差交易創造了條件，在外匯市場波動之際，可能產生更大的影響，美元憑藉其相對高的利率而獲得更多支撐，尤其對日圓和瑞士法郎等受低利率壓制的貨幣，扭轉對看漲的押注反而增加它們近日在利好利差交易的時期出現回跌。

