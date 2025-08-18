川普可能無法實現俄烏和平！盧比歐：這不是我們的戰爭、停火仍在討論中

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-08-18 05:40

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於週日（17 日）表示，美國將持續努力創造條件，促使俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭，但他坦言，和平可能難以實現，且這不是美國的戰爭。但同時，他也指出，停火仍在美國的考慮之中。

美國可能無法實現俄羅斯、烏克蘭和平？盧比歐：這不是我們的戰爭、停火仍在討論中。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，盧比歐指出：「如果和平無法達成，戰爭將持續，數千人將繼續喪生。不幸地，我們可能不得不面對這種情況，但我們不希望發生。」

《彭博》則指出，盧比歐強調，美國仍致力於達成協議，其中包括「邊界線的具體劃定」，以及俄羅斯承認烏克蘭「是一個主權國家」。

盧比歐表示，美國並未排除在烏克蘭實現停火的可能性，作為促成俄烏和平協議的手段之一，但額外制裁可能不足以迫使普丁接受協議。

對於是否排除停火，盧比歐則明確表示：「沒有，它仍在考慮之中，」但他也坦言：「坦白說，這不是我們的戰爭。」

盧比歐補充道，一項全面的和平協議是「現在結束戰爭的最佳途徑，無論途中是否需要停火」，美國一直主張這一點，不幸的是，俄羅斯目前還沒有同意。

盧比歐指出，若要達成全面和平協議，雙方都需要做出讓步。

他強調，美國對俄羅斯的制裁尚未放鬆，若談判停滯，美國可能會加強制裁。他說：「這些選項仍掌握在川普手中，一旦採取行動，所有談判將停止。」

他同時指出，與俄羅斯接觸對於結束戰爭非常重要，「即便人們可能不喜歡」。

歐洲領袖將陪同澤倫斯基訪美

週一（18 日），歐洲領導人將陪同烏克蘭總統澤倫斯基前往華盛頓，與川普會談，以示對烏克蘭的支持。此舉也反映美國正施壓，希望澤倫斯基能迅速達成涉及領土讓步的和平協議。

對此，盧比歐表示，川普與普丁的會談取得了足夠的進展，足以證明與烏克蘭和歐洲領導人舉行會晤是合理的。

川普週日（17 日）在社群媒體上寫道：「在俄羅斯問題上取得重大進展。敬請期待！」但他沒有透露任何細節。

盧比歐則稱，談判已經縮小了關鍵議題的範圍。他表示，這些議題包括劃定邊界、為基輔提供長期安全保障，以及烏克蘭可以建立哪些軍事聯盟。但他也還補充說，「還有很多工作要做」。

盧比歐表示：「此次會談中（普丁與川普的阿拉斯加會談）討論的一些議題有可能取得突破，有可能取得進展，」並補充說，討論的議題將包括對烏克蘭的安全保障。

據消息人士透露，川普與普丁討論的方案包括：俄羅斯放棄部分被佔領的烏克蘭小型地區，換取烏克蘭東部部分強化防線土地，同時凍結其他地區的前線。