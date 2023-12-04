野村投信：2024年牛市展開 聚焦美、亞股與信用債

美國通膨數據降溫，投資人樂觀預期聯準會將不再升息、2024 年展開降息趨勢，近期美國公債殖利率自高檔回落，股債資產反彈。展望 2024 年，野村投信認為，現階段各項因素均有利 2024 年金融市場，股債市可望同步齊揚，展開多頭行情。建議此時應積極布局，股市方面看好美國與新興亞洲；債市部分則加碼投資等級債、非投資等級債與新興美元主權債。

野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 表示，2024 年在利多匯聚下，將是股債市的多頭年。首先，聯準會的升息循環結束、利率觸頂，影響市場情緒的因素消失。此外，美國的經濟雖然趨緩，但仍保持韌性，目前市場預期 2024 年美國 GDP 為成長 1%，表現並不強，但也因此有向上調整的空間，反而是好事。而由 AI 所引領的科技革新，不僅是長期的投資趨勢，也能進一步提升生產效率。至於經濟疲軟的中國，政策面仍須進一步寬鬆，才能有效提振景氣。最後則是包括美國在內的多個國家將在 2024 年舉行選舉，有望降低地緣政治衝突風險。

不過，整體環境雖偏向樂觀，仍有隱藏的風險可能造成市場波動。周文森指出，美國通膨雖降溫卻仍具有黏性，服務業通膨仍在高檔，勞動市場出現降溫，惟調整速度緩慢，加上結構性因素如綠色通膨 (Greenflation) 以及製造業回流的成本(Reshoring costs)，也造成通膨具有黏性。因此，通膨降溫可能會比預期花更久的時間，這可能使美國高利率環境持續的時間比預期更長。此外，美國經濟雖然具有韌性，但美國消費者在疫情期間累積的超額儲蓄已經花完，後續的消費力道須持續觀察。

在資產配置方面，周文森認為目前美股在各投資組合中的佔比相對偏低，雖然價值面不算便宜，但未來在經濟成長與企業獲利可望上修的帶動下仍有上漲機會。另一個值得關注的是經濟成長前景佳且價值面合理的亞股，包括外資持續加碼的印度與日本，中國股市未來如見到政策面持續寬鬆，將有助於刺激需求，屆時會有逢低進場的機會。債市則看好信用債券前景，投資級債券的高殖利率具有吸金優勢，非投資級債券則因美國經濟保持韌性，違約率保持在相對低檔，吸引力同樣看好。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，預期 2024 年美股為震盪向上態勢，上半年經濟持續放緩，著重獲利能力佳的股票，下半年可望受惠降息題材而上演評價調升行情；2023 年主導美股漲勢的 Top 7 大型科技股，預估將貢獻 2024 年標普 500 的 EPS 成長 6.4 個百分點，是不可或缺的核心資產。另一個適合列為核心資產的是印度股市，印度經濟成長動能強勁，政府持續資本支出帶動經濟，企業獲利成長前景良好。衛星配置為布局循環類股以掌握波段操作機會，評價調升的日本股市亦可加以留意。

債市亦浮現近年來極佳的進場時點。野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，美國通膨降溫，預計再升息機率極低，雖然短時間內貨幣政策不會立即轉向，但長天期公債殖利率高峰已過。根據 2004~2006 年以及 2017~2018 年聯準會兩度升息期間的統計，在最後一次升息後的 12 個月，所有投資級債券平均漲幅為 12.8%，所有非投資級債券平均漲幅則是 18.3%(資料來源：Bloomberg，野村投信整理，2023/06)；加上以目前債券殖利率位於高檔來說，即使未來公債殖利率上揚 100 個基點，絕大多數債市仍可提供正向回報，因此，目前是佈局債券的絕佳機會。由於全球景氣穩健增長，違約率將維持在相對低檔，看好非投資級債券，投資級債券則中性偏多看待。

附表. 2024 年第一季投資建議

投資建議 股票 債券 積極布局，迎多頭行情 大型優質科技股為核心 美國：經濟與企業獲利有望上調 印度：獲利成長 日本：評價調升 非投資級債券：美、歐與亞洲 投資級債券：新興市場、亞洲、金融債

資料來源：野村投信；資料日期：2023/11

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