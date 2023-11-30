加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/11/29）

野村腳勤觀點：

黑五過後消費復甦趨勢更加明確

隨著物價逐漸回穩，今年美國黑色星期五買氣明顯回升，Mastercard 發布的資料顯示，美國黑色星期五銷售額 (不計汽車) 年增長 12%，其中實體門市銷售增加 12%，電商銷售則是增加 14%，代表消費者更願意花錢購物，帶動服飾、電子產品及餐飲業的業績表現。另外，Adobe Analytics 的分析資料也提出，今年黑色星期五的線上銷售數字將創下新高的 98 億美元(年成長 7.5%)，而在黑五過後的 Cyber Monday(網購星期一)，美國消費金額更將達到 120 億美元。如此強勁的成長，很大一部分來自於零售商在今年降價促銷的力道特別積極，最暢銷產品幾乎就是折扣最多的產品，預期將可順利帶動庫存去化，並帶動明年上半年補庫存的出貨動能。

經理人視角：



大盤利多因素：

（一）通膨續降溫：美國 10 月名目 CPI 及核心 CPI 皆低於預期，打擊通膨已取得不錯的成效

（二）升息近尾聲：Fed Watch 預測最快明年 5 月有望降息，升息循環來到尾聲已成為市場共識

（三）電子業重回正軌：隨著消費復甦手機銷售增速轉正、半導體上游庫存續降，電子業狀況越來越好

（四） AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅

（二）晶片產能不足：台積電 CoWoS 產能受限，高階 AI 晶片缺貨，相關供應鏈營收受影響

年底及選舉行情將支撐指數

近期美國就業放緩、通膨降溫，從 10 月住房和能源分項的月增率分別放緩與下降來看，預期 10 月 PCE 將持續下滑，市場對聯準會按兵不動的信心可因此增加，另外美國黑五後消費力也明顯復甦，將成為支撐經濟溫和復甦的利多因素。台股部分，歷史上 12 月到隔年 2 月是台股表現最好的一季，在年底及選舉行情支撐下，大盤漲勢有望延續。產業部份，消費性電子產品庫存調整已久，好消息是全球手機銷售已經在 10 月回歸正成長，半導體上游庫存也在第四季逐步降低，明年下半年應可開始看到訂單回升，2024 年大趨勢仍以 AI 與低軌道衛星成長較為明確，此外也可以期待邊緣 AI 的應用增加，手機與 PC 也開始加入 AI 的功能，預期可看到新一波半導體及零組件的需求。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/10/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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