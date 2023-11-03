加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/11/01）

野村腳勤觀點：

現階段 AI 的變現能力成為關鍵

美國雲端巨頭 Google 及微軟公布 Q3 財報，股價很明顯呈現兩樣情，營收來看，Google 雲端業務年增 22.4%，微軟雲端業務年增 19%，儘管看似微軟表現不如 Google，但微軟的成長性卻是優於市場預期，而後者則遜於市場預期，這也是財報公布後股價表現截然不同的原因。由於現階段地緣衝突風險升高，利率也維持得更高更久，市場更擔憂對經濟的衝擊將慢慢顯現，現階段企業在 AI 身上的變現能力將成為市場焦點，比如 11/1 上線的微軟 Copilot，預計將成為 AI 能否營利的重要指標，只要相關獲利成長能反映在財報上，企業投資也會更有信心，也更能堅定未來在 AI 產業上的 CAPEX 支出，到時將是整個 AI 產業進入下一階段的時機。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）台灣經濟回溫：台灣 9 月出口重回正成長，AI 出貨高達 + 60%，2024 年 GDP 成長上看 3%

（二）電子產業好轉：半導體庫存天數自 Q1 高點下滑，手機 / NB 營收 YoY 8 月後轉正，基本面改善

（三）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）美債殖利率風險：美國經濟強勁給予聯準會升息底氣，公債殖利率攀高導致股價波動

（二）全球經濟成長放緩：OECD 下修 2024 年全球經濟成長至 2.7%，高利率對經濟壓力顯現

（三）地緣政治風險：以巴衝突若擴散至中東產油國，恐進一步推升油價，不利通膨降溫

經濟成長落底回升，降息仍是最大利多

主計處公布明年 GDP 預期，2024 全年成長 3.3%，其中又以上半年表現最好，前兩季成長率分別為 5.7% 及 4.8%，需求回溫加上低基期因素是動能來源，從大方向來看，經濟正在往好的方向前進，只是短線上有兩大利空干擾，包括以巴衝突及高利率環境，前者目前看來還沒有擴大的跡象，影響應該暫且可控，而後者相對來說更為重要，高利率勢必會打擊企業投資及終端消費，對於經濟的影響是巨大且未知的，也許 2024 年經濟狀況不如預期，近而造成近期股市的回檔修正。當然經濟最差的時刻已經過去，聯準會也不可能維持高利率太久，因此降息是必然的，這個時間點預計會落在明年下半年，在此之前市場波動或修正很正常，面對短線回檔走勢，長線投資人必須要試著忍耐。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/10/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

把投資交給專業，首選野村投信

https://www.nomurafunds.com.tw/event/2020TWEQ/

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-231100002

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】