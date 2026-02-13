鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-13 16:10

摩根大通 (下稱小摩) 最新表示，美國經濟成長前景穩健將限制聯準會 (Fed) 大幅降息空間，因此建議投資人拋售 2 年期美債作為「戰術性」交易。

以 Jay Barry 為首的小摩策略師在最新研究報告中指出，即便華許接任 Fed 主席，其政策主張也難改聯邦公開市場委員會 (FOMC) 當前立場，因經濟基礎穩固削弱了激進寬鬆的必要性。

上述報告發佈於美國周五 (13 日) 公佈通膨數據前夕，市場正等待 1 月核心 CPI 數據以判斷政策走向。目前，交易員預期 Fed 將在今年 7 月降息 1 碼，年底前再降一次，較此前 6 月降息的預期明顯後移。

受科技股拋售及就業數據強勁影響，2 年期美債殖利率本周波動劇烈，今 (13) 日亞洲時段小幅漲 2 個基點至 3.47%。

但反對聲浪隨之而來。避險基金經理人 David Einhorn 押注華許將推動更大幅度降息，其管理的 Greenlight Capital 已買入隔夜擔保融資利率期貨，認為 Fed 若加速寬鬆，相關合約將會上漲。

小摩預測，美國上月核心 CPI 將「穩定」上漲 0.39%，高於彭博經濟研究 0.31% 的市場共識，主要因為今年初價格壓力及政府停擺影響消退。