加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/09/20）

野村腳勤觀點：

從存股變飆股，AI 震盪在所難免

傳統上 ODM 廠商因為獲利穩定以及高現金殖利率，向來被視為存股標的，不過今年在 AI 這個強勁成長題材帶動下，搖身一變成為飆股，股價漲幅 1~2 倍不止，這也導致了殖利率從普遍 6%~7%，降到只剩下 2%~3%，對於散戶投資人當然覺得開心，但對於某些較為保守的外資投資人而言，尤其是當 FED 升息超過 5%、10 年美債殖利率突破 4% 以上的時候，要承擔股價大幅波動的風險來獲得較低的殖利率，明顯是違背投資的目的。所以我們一再強調，AI 基本面沒有泡沫的問題，只是股價漲多勢必會面臨股價波動以及籌碼混亂的問題，目前就是等待基本面跟上股價表現，當獲利成長能夠支撐起現在的估值時，股價自然又能迎來下一波漲勢。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）升息接近尾聲：通膨放緩趨勢不變，最新市場預期 Fed 於 9 月不升息機率接近 100%

（二）中國政策支持：貨幣及樓市刺激政策相繼推出，短線房企跌幅止穩，有助疲軟的經濟逐步復甦

（三）經濟展望轉佳：主計處 8 月上修明年 GDP 增速至 3.32%，同時下修通膨率至 1.58%

（四）AI 開啟新盛世：未來十年 AI 市場規模 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）國際油價飆漲：主要產油國延長減產協議，國際油價突破 90 美元關卡，對短期通膨造成壓力

（二）漲多籌碼面凌亂：AI 漲多導致市場熱錢亂竄、籌碼面凌亂，推升股價大幅波動的風險

外銷出口轉折點現，耐心等待逢低布局

市場預期 FED 的升息循環即將進入尾聲，即便仍可能維持高利率一段時間，但對市場的影響性已經降低。經濟方面來看，各國 PMI 中製造業指數相對低迷，非製造業指數則持續改善，台灣庫存去化雖往後遞延但高點已過，電子業下游庫存去化良好，外銷出口金額來看，7、8 月已出現明顯好轉，尤其是 AI 相關的資通與視聽產品成長超過 40% 以上，相關的 ODM 廠商 8 月營收也開始逐步加溫，打破有人唱衰 AI 題材沒有貢獻的說法，預期從第三季開始，AI 對基本面貢獻的轉折點就會出現。總結而言，投資還是要看長線，短線股市雖然偶有震盪，但長線仍有景氣復甦及產業題材等利多在等著，逢低佈局長線成長趨勢明確的產業，耐心等待才是明智的選擇。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/08/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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