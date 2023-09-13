股債平衡絕佳買點浮現，宜中長期布局！

美 8 月 ISM 非製造業 PMI 54.5，創今年 2 月以來新高，優於市場預期的 52.5，服務業數據亦較預期強勁，引發市場對升息擔憂，且前 St. Louis Fed 總裁 Bullard 表示，繼續升息是必要的，引發美股下跌。此外，美國財政部長葉倫認為，儘管目前每一項通貨膨脹指標都在下行，勞動力也出現緩和態勢，美國的通貨膨脹率已放緩至 3%，但仍高於聯準會（Fed）2% 的目標，就業人數和 GDP 沒有出現任何下降，根據芝商所 FedWatch 數據，市場仍預期聯準會最快要等到 2024 年 5 月才會降息，在此之前都將按兵不動，形同高利率將至少維持半年以上，近期美國經濟持續展現韌性，類股輪動正在加快，此時可考慮選擇進可攻退可守的股債平衡商品，投資方能趨吉避凶。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，雖然美國通膨下降令人放心，但我們仍然對美國和其他地區未來的通膨路徑持謹慎態度，由於與烏克蘭戰爭爆發相關的基期效應已過去，因此未來幾個月通膨數據下降速度可能會變緩，甚至短期可能出現上升，因此 Fed 尚未發出結束升息的正式訊號，進一步升息的威脅依然存在，波動將不會結束，特別是一旦發生經濟數據惡化的情況下。然而，固定收益資產長線上漲價值相當明確，隨著各國央行即將在 2024 年降息，透過針對相關標的進行有意義的配置，以獲取較高殖利率和資本利得的投資機會。目前彭博美國投資級公司債指數殖利率來到 5.6%，遠高於十年均值 3.3%，極具收益吸引力，經過 2022 年通膨上揚及快速升息的衝擊後，美國投資級公司債的均價約在 90(面額 100)，且相較十年均值折價約 14%，具備合理的長期資本利得空間。

在股市方面，張繼文指出，回顧第二季美股財報，標普 500 企業有 79% 每股盈餘 (EPS) 優於市場預期，遠高於 5 年期及 10 年平均， EPS 年減率上修至 - 4.1% (從 6 月 30 日的 - 7.0% 上修至 - 4.1%)，其中非必需消費類股 EPS 年增率 54% 且是標普 500 企業的 11 大類股中最佳，上修幅度最大。預估第三季、第四季營收將分別成長 1.6%、3.7%，獲利分別成長 0.5%、8.2%。(資料來源： Factset，野村投信，資料日期：2023/09/08)。全球市值前十大公司，科技公司就佔七席，總市值達 10.49 兆美元；以 2022 年底全球百大企業市值總額 35.16 兆美元計算，這 7 家科技公司佔了將近 1/3 市值，科技目前仍是全世界股市的投資主軸，Nvidia 公布優於預期的第三季財測後，生成式 AI 題材可望持續發酵，並助推美科技股獲利表現。

全球前十大市值公司排名（單位：兆美元）

資料來源：Bloomberg、PwC；資料日期：2022/12。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」為聚焦美國股債的平衡型基金，以 55% 的標普 500 指數與 45% 的彭博美國綜合債券指數為基底，以最適化持股數，建構比標普 500 指數更純粹的「美國大型優質成長股組合」，經理團隊透過可重覆（Repeatable）投資流程，運用（1）積極主動選股（2）動態股債比重及產業配置，創造投資價值，網羅輪漲契機，運用槓鈴策略，在成長與收益機會間取得平衡，透過品質 (Quality) 與成長 (Growth) 兼具的模型與紮實的基本面分析，建議投資人可視個人風險屬性長期投資，方可在此前環境下，達到攻守兼備效果，同時兼顧下檔風險與漲升契機，基金前三大股權的產業配置，涵蓋 AI 資訊科技、金融、醫療保健產業，其中 AI 相關概念股包含，微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、輝達(Nvidia)、Alphabet 等企業，在債券布局方面，以公債及投資債為主，投資兼具價值、成長與防禦題材，面臨個別產業風險或事件時，亦能提供良好的下檔保護，創造超額報酬的雙贏策略。股債平衡投資策略，受到景氣波動的影響性較小，無須刻意「擇時」即能進場布局，在資產配置中，若採股債平衡布局策略，不僅能突破資產配置盲點，更能分散利率變化所帶來的風險，提高投資效率，掌握報酬，建議投資人靠攏於多元分散布局的美國平衡型基金，防禦市場波動之時又可輕鬆掌握類股輪動機會。建議投資人可視個人風險屬性，將「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」納入核心資產配置並長期持有。另外，「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」A6 穩月配級別全新上市，讓您讓資產配置更靈活，投資如虎添翼！

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

過去 20 年年度績效正報酬機率高達四分之三

資料來源： Lipper，本基金以 A2 美元累積級別計算，資料日期：2023/08/31

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 績效

累積報酬

(%) 3 個月 6 個月 今年

以來 1 年 2 年 3 年 5 年 成立

以來 本基金 3.12 6.52 8.56 6.11 -7.71 7.91 29.47 280.50

資料來源：理柏，野村投信整理，績效採本基金 A2 美元累積級別。資料日期：截至 2023/8/31。本基金係指駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)A6 穩月配美元配息資訊

配息期間 年化配息率 每單位配息金額 當月配息率 當月報酬率 (含息) 首次配息 7.06% 0.058300 0.59% 2.84% 2023/4 7.35% 0.058300 0.61% 1.44% 2023/5 6.93% 0.058300 0.58% -0.91% 2023/6 6.87% 0.058300 0.57% 2.70% 2023/7 6.94% 0.058300 0.58% 1.87%

資料來源：駿利亨德森，資料日期：2023/8/14。年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*12(月)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率 (含息) 是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金係指駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)，A6 穩月配美元級別成立日期為 2023/4/5。首次配息期間為基金成立 2023/4/5~2023/4/14。

註：A6 穩月配美元與 A5 及 V5 配息級別之差異為 A6 穩月配美元為固定目標配息金額，A5 及 V5 配息級別為固定目標配息率，因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益，以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序，故 A6 穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定，配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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