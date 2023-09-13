鉅亨美股雷達：市場關注通膨數據 美股9月下半恐震盪

美股重要看點：

市場關注即將發布的通膨數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.30 %。美股期貨週三 (13 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.10%，標普 500 期貨跌 0.07%，那斯達克 100 期貨跌 0.04%。

美國將在週三公布 8 月 CPI，美國 7 月 CPI 年升 3.2%，是超過一年來首度回升。根據路透訪調經濟學家預測，繼 7 月 CPI 成長 0.2% 之後，8 月 CPI 將升至 0.6%，倘若這一預期成真，則意味著年增率將從 3.2% 加速至 3.6%。

高盛 (Goldman Sachs) 執行長蘇德巍 (David Solomon) 周二 (12 日) 表示，美國經濟可望避免嚴重衰退，但也警告，通膨可能比市場目前預期的更為持久。他並表示，聯準會 (Fed) 已藉由升息抑制住通膨，但可能需要採取更多行動。「我個人的觀點是，通膨會比一些樂觀的看法還要更加頑強。」

德銀資深美國經濟學家 Brett Ryan 在談到 Fed 決策者季度利率預測時表示：「儘管我們仍然預估 Fed 將在 9 月 20 日的貨幣政策會議上保持利率不變，但如果看到大多數官員在其最新點陣圖中繼續預測年底前在升息一次，我們不會感到驚訝。」

DoubleLine Capital 億萬富豪創辦人、「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 預計，在過去一年半的激進升息週期過後，美國聯準會 (Fed) 將在 2024 年上半年開始降息。岡拉克也表示，他預期美國核心個人消費者支出 (PCE) 需要降至 4% 以下，Fed 才會結束升息周期。

美股進入 9 月通常都很疲軟，有「9 月魔咒」之稱。野村證券進一步說明，通常在選擇權到期的那一周過後，美股明顯疲乏。過去 33 年中有 26 年，標普 500 指數都在 9 月選擇權到期的一周過後下跌，跌幅中位數為 1%。

美國銀行周二 (12 日) 發布的一份報告顯示，彭博美國企業高收益平均期權調整後的利差 (OAS)，本月早些時候觸及年初以來的新低，這意味著債券投資者愈來愈願意購買高風險債券。

Suttmeier 表示，「我們認爲這是一個風險提升的先行指標，有利於標普 500 指數最終創下年內新高」，而 9 月份信貸市場的表現，也支持其看漲季節性情景。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月 CPI 年增率 (%)，預估 3.6，前值 3.2

美國 8 月 CPI 月增率 (%)，預估 0.5，前值 0.2

美國 8 月核心 CPI 年增率 (%)，預估 4.3，前值 4.7

美國 8 月核心 CPI 月增率 (%)，預估 0.5，前值 0.2

重要個股動態：

花旗銀行表示，由於筆記型電腦出貨量的增加，英特爾 (INTC-US) 的業績有望超出預期，該公司維持對該股「中性」評級。

以 Christopher Danely 為首的花旗分析師在一份報告中表示：「我們相信，筆記型電腦出貨量的強勁，加上數據中心業務優於預期的表現，英特爾業績將能夠超越預期。」

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

沃爾瑪 (WMT-US) 執行長 Doug McMillon 周二 (12 囸) 向投資者傳達樂觀消息：進入最重要的購物假期之前，美國消費者的表現優於預期。

McMillon 在高盛投資者會議上語氣爽朗地表示：「我們非常滿意美國消費者的現狀。事情比我預設情況還好。」這與他和沃爾瑪公司過去一年中所採取的謹慎態度略有不同。

WMT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果公司 (AAPL-US)iPhone 15 系列手機周二 (12 日) 正式發表，關於外界普遍預期的漲價，在美國市場只有升級為 256GB 起跳的最高階 Pro Max 高了 100 美元，其他三款維持不變，顯示蘋果以盡可能微妙的方式提振營收，設法不引發價格衝擊。

瑞銀證券最新報告指出，由於面臨華為新機等風險，將蘋果 iPhone15 系列新機出貨量由 8000-9000 萬支下修至 7800 萬支。