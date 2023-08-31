揭密日股利多！掌握時機，投資聚焦日本股

2023 年第二季日本 GDP 年增率達 6%，不僅遠高於預期 3.1%，更高於美國 2.4%、歐元區 1.1%，驚豔世人。日本財務省 8 月 17 日公布數據，自 8 月 6-12 日外資買超日股 2,272 億日圓，為近 7 週以來 6 度買超，反映了股市人氣的同步升溫。根據 MSCI 統計，海外投資人投資日本飯店的步調是近十年來最快，且日本觀光政府表示，日本第二季出口和入境旅遊業大好，推升日本經濟快速成長，7 月訪日旅客人數達 320 萬，已恢復至疫情前同期的 80%，令投資人相當期待日本消費市場的增長潛力。雖然日本目前整體通膨仍高於日本央行 (BOJ) 設立目標，但日銀仍然延續寬鬆之貨幣政策，依據日本央行經濟預估，2023 年至 2024 財年，日本實質 GDP 成長率為 1.3％、1.2％，在內外資雙引擎帶動下，預估日股的成長動能仍會延續。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，日本擺脫長年的通縮束縛，日股也迎來 30 年來最好的表現，第二季日本 GDP 大增，理由有三：
1. 海外資金動能強勁流入日股：外資今年來持續加碼日股，截至 2023 年上半年持股占上市公司市值超過 30%，創下多年新高。隨著股神巴菲特喊進日股並加碼日本五大商社，其他外資券商紛紛跟進看多日股，加上日圓長期貶值趨勢帶動日本企業近年獲利快速成長，增速大幅超越美國及歐洲，增進日股動能持續向上。
2. 觀光旅遊業貢獻增長：日本央行持續貨幣寬鬆政策，有利日圓持續貶值，並順勢帶動日本觀光旅遊熱潮，旅遊市場顯著復甦，觀光業蓬勃發展；和疫情前相比，赴日旅客消費更多，多數支出投入住宿與餐旅，日圓貶值更能吸引外國觀光客，掀起日本觀光旅遊及投資熱潮。根據日本官方統計，2023 年 4 月至 6 月期間，日本外國遊客消費金額高達 1.2 兆日圓 (約新台幣 2,656 億元)，位居榜首的是台灣遊客，貢獻日本 385 億元，平均支出較 2019 年同期大增五成，預估 2023 年觀光旅客回流有機會恢復至疫情前入境水準，每年商機可望達 7.8 兆日圓，國境開放後國際觀光客回流消費，大力挹注日本經濟體。
3. 製造業出口激增：隨著全球瘋 AI、機器人，擁有眾多關鍵技術的日本也重回市場焦點。過去諸多日本產業外移到中國大陸，但如今卻是企業出逃中國、回流本國。半導體、AI、機器人的發展，給了日本跟著新技術崛起、重回世界注目焦點的機會，日本製造業有望重返榮耀。即便過去 30 年日本半導體產業從巔峰時期逐漸式微，然而其在全球半導體產業中仍具備舉足輕重的角色，尤其是半導體材料市場，日本企業的市佔率高達 52%，而半導體設備市場市佔率則為 35%，AI 大趨勢成型，背後仍需要半導體產業的支撐；在這股趨勢當中，日本半導體產業必然不會缺席。
掌握半導體關鍵材料，「微實力」全球制
張繼文指出，日本今年勞工春鬥大有斬獲，取得 30 年來最大調薪幅度，使日本民眾有底氣、敢消費，帶動企業獲利隨之上揚。如今日股已具有「短、中、長」期利多支撐，最大因素在於「通貨復膨」，過去日本經歷長達 30 年的通縮，物價螺旋式下跌、民眾消費意願低迷，造成經濟萎靡不振。全世界都害怕的通膨，對日本卻是最好的春天訊息；日本央行多次重申在物價成長率穩定維持於 2% 之前，都會維持寬鬆貨幣政策，這對市場資金面是很大助益。中期利多的「結構性改變」是支撐日股長線上漲的重要因素。過去日本存在許多「殭屍企業」，無效率經營，本益比、股價淨值比 (PBR) 都很低，導致日股像是「冷凍櫃」，對於外資以及國內投資人而言都不具投資魅力。為了改善此一問題，東京證交所 (TOPIX) 在今年 3 月祭出政策，要求股價淨值比 (PBR) 低於 1 倍的公司必須提出具體經營改善策略，2026 年前企業市值要拉高至 100 億日圓、股淨比提升到 1 倍以上，否則將強制下市，此項重要變革，迫使殭屍企業積極改革，有助於提高股東報酬水準及企業獲利，也促使外資重新看到日股的投資吸引力。
投資日股，不像美股可以複委託參與，透過基金申購，該如何做出最佳選擇？張繼文表示，接下來推動日股行情上漲要靠類股輪動，經濟復甦也是各產業都有望受惠；巴菲特加碼的日本商社股屬集團股，顯示巴菲特看中日本「經濟復甦是全面性的」，不會只買特定類股，而是廣泛涉及各產業，建議最好選擇基金操盤人為在地日本團隊，因日本市場封閉，投資需要在地化分析，才能精準把握具爆發性、有轉機、新創題材的企業，為投資帶來更多加乘效果，投資主動型日本基金可創造更多超額報酬，日股魅力值得期待，逢市場修正都是很好的長期買點，建議投資人依己身風險承受度，投資日股交由日本專業經理團隊的操作選股，布局主動型日股基金，或以定期定額方式長期取得參與日本潛力個股的表現機會，迎接日股榮景。日本野村資產基金管理團隊，專注尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力，尋找價值長期低估企業，突破市值與產業框架，由下而上嚴選優質的企業，基金擅長掌握潛力優質個股，精準掌握日股趨勢，追求長期資本成長機會，成為投資人投資日股的堅強後盾。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效
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累積報酬 (%)
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3 個月
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6 個月
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今年以來
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1 年
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2 年
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3 年
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自成立日
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I 股日圓
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15.95
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21.72
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27.02
|
28.42
|
39.47
|
101.74
|
242.32
|
同類型平均
|
12.33
|
17.36
|
23.01
|
19.74
|
21.15
|
61.57
|
-
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四分位排名
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
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I 股美元避險
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17.34
|
24.46
|
30.43
|
33.92
|
45.69
|
111.25
|
182.03
|
同類型平均
|
10.39
|
13.45
|
19.77
|
19.10
|
10.53
|
46.68
|
-
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四分位排名
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1
|
1
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1
|
1
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1
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1
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-
資料來源：Lipper，資料日期：2023/7/31 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。同類型係採理柏環球日本股票分類。
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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