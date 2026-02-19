鉅亨網新聞中心 2026-02-19 11:50

在中國央視春晚《武 BOT》中，數十台人形機器人登上舞台，集體翻跟頭、打拳、耍雙節棍，成為國際輿論焦點。尤其在英國媒體眼中，這不僅是一場科技秀，更像是一個被「提前兌現」的未來時刻：人形機器人時代，正以高度集體化的方式走入現實。

中國人形機器人震撼春晚！英媒齊驚呼「智慧革命來了」。(圖：央視截圖)

英國多家媒體報導指出，真正令人震驚的，並非機器人能夠跳舞或打功夫，而是「數十台」幾乎完全相同的人形機器人，在同一時間完成高度同步、沒有明顯失誤的高難度動作。

《衛報》指出，這群人形機器人在舞台上完成前衝、後翻、旋轉與跳躍等高難度動作，甚至包括直接跪地落下後迅速恢復平衡，整場演出竟無一台機器人摔倒。

《每日郵報》則強調，最令人印象深刻的不只是動作本身，而是表演環境，數十台來自宇樹科技的人形機器人，與真人及兒童演員近距離同台演出，最近距離僅數公尺，卻依然保持高度同步與穩定性。

英國《經濟學人》也發出一篇標題為：「工業革命由蒸汽機定義，資訊革命由晶片定義，智慧革命將由機器人與 AI 定義。想知道未來十年長什麼樣子？去看中國春晚重播」的文章。

針對這場表演，法國《世界報》更是只寫出六個字：「這次，輪到東方了」；日本《NHK》的主持人則表示：「這不是表演，這是工業級的極限測試。」

此外，波士頓動力的工程師看完也直接發文表示：「我們花十年教機器人跑步，他們花一年教機器人跳街舞。」

模仿「醉拳」 挑戰極限平衡控制

在春晚活動中，數十台宇樹科技 G1 機器人集體登場，身穿被稱為「齊天大聖重甲」的造型服裝。

其中一段刻意模仿中國傳統武術「醉拳」的設計格外吸睛：搖晃步伐、向後摔倒再迅速起身等動作，對機器人的平衡控制、關節協調與即時回饋能力提出極高要求。

宇樹科技事後說明，這場表演的核心意義不僅是視覺震撼，更是展示其在多機協同控制與故障恢復能力上的突破。例如機器人在摔倒後可自主起身，並無縫接續後續動作。

公司在公開影片中表示，數十台 G1 人形機器人完成「全球首次全自主的人形機器人集群功夫表演」，在高速運動條件下挑戰極限，並創下多項世界第一。

從「轉手絹」到高難度功夫 一年進化驚人

社群平台上，相關影片也迅速傳播。YouTube 留言區中，不少網友感嘆：「五年前這還只存在於科幻電影裡。」還有人質疑畫面是否為 AI 合成，顯示震撼程度遠超預期。

這種衝擊感，很大程度來自鮮明對比，因為就在去年春晚，宇樹科技的 16 台機器人仍以較為基礎的動作為主，例如轉手絹與簡單舞步。

技術諮詢公司 Stieler 亞洲董事總經理、機器人與自動化負責人 Georg Stieler 指出，短短一年內的技術躍升「極為驚人」。

他分析，去年展示的仍屬單一編舞模式，今年則顯示中國已能讓大量幾乎完全相同的人形機器人，在同一時間完成同步運動，並保持步態穩定與關節高度一致。

在他看來，這種複雜動作控制背後，反映的是機器人「大腦」，也就是 AI 驅動軟體系統的快速進化，而這類能力未來不僅用於舞台表演，更可直接轉移至工廠與生產場景。

不只一家 多家中國企業集體亮相

值得注意的是，本次春晚並非只有宇樹科技一家企業登場。

包括銀河通用機器人、北京松延動力與魔法原子等多家中國人形機器人企業，也在舞台上展示產品，涵蓋功夫表演、喜劇橋段及與真人協作的複雜編舞。

來自華盛頓布魯金斯學會、長期研究中國科技發展的專家 Kyle Chan 指出，這類公開表演的核心作用，是以最直接方式向國內外觀眾展示中國科技實力。

Chan 認為，在中美科技競爭升溫的背景下，雖然在 AI 軟體層面雙方仍勢均力敵，但在人形機器人這一同時涉及演算法、硬體與製造能力整合的領域，中國已走在前面，尤其在規模化生產能力方面優勢明顯。