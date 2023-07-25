升息到頂，墜落天使債表現更出眾！

近期多項經濟數據強於預期，野村投信認為 7 月升息機率高達 9 成，加上部分美聯準會 (Fed) 票委表態支持 7 月升息 1 碼，研判 Fed 將升息 1 碼至 5.5%。隨通膨續降，美國處在控制通膨但未使勞動市場顯著惡化的正向路徑，預估美國不會步入衰退，高盛亦將未來 1 年美經濟衰退機率由 25% 調降至 20%，主要考量近期數據反映，強勁的基本面可望支撐通膨持續緩解，預期 7 月將是美聯準會該輪升息最後一次，明年有望逐季降息。

為何墜落天使非投資等級債 (Fallen Angel) 在升息尾聲表現會特別優異？野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人郭臻臻表示，根據過去 30 年美國五次升息循環經驗，停止升息後的三個月、六個月、一年，BB 級債表現皆勝出 B 級與 CCC 級，其中升息到頂後 1 年 BB 級債報酬率可達 13.72%，顯示升息到頂後 BB 級債的表現潛力更強勁，Fallen Angel 非投資級債指數中約 80% 為 BB 級債，可望受惠更深。

升息到頂後，非投資級債 BB 級表現最出色

資料來源：JP Morgan, 野村投信整理；資料日期：2023/7/12，各信評非投資級債指數採用美銀美林債券指數。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

郭臻臻指出，歷經過去一年的激進升息，各天期非投資等級債券殖利率皆來到近十年相對高點，達 7%～8% 以上，這代表目前債券價格相對便宜，當殖利率高於７％都是 Fallen Angel 非投資等級債相當好的進場布局時機點，目前 Fallen Angel 非投資等級債券指數的到期殖利率約為 7.8%，相當具有報酬潛力。目前持續看好 Fallen Angel 非投資等級債，理由有三：

供給吃緊：2023 年美國非投資級債的供給大幅下降且遠低於長期均值，預期 2024 年供給仍將偏低，一旦需求回溫將供不應求，強力支撐 Fallen Angel 非投資等級債券資產價格。 違約率低：受惠聯準會率先放緩升息腳步，Fallen Angel 非投資等級債券在過去 10 年的每個年度違約率均低於全球非投資等級債，加上過去三年 BB 評級債券違約率接近零，是非投資等級債最佳的選擇。 價格甜蜜：非投資等級債與投資等級債兩者間利差約 300bps 左右，顯示非投資等級債相對較便宜，正是布局 Fallen Angel 非投資等級債的絕佳時機。

隨著市場的預期利率朝著高峰值靠近，可望開啟 2024 年債市的多頭行情，一旦暫停升息，將可望激勵 Fallen Angel 非投資等級債的漲升行情，業務模式穩健之 Fallen Angel 非投資等級債發行企業體質較好，流動性充足，加上 BB 評級債券違約低，正報酬機會高，深具投資魅力。

Fallen Angel 非投資等級債甜蜜進場時機點已到

資料來源：彭博，野村投信整理；資料日期：2013/7/18~2023/7/18，當殖利率高於 7%，將指數未來 12 個月報酬率納入統計。以上指數均採用彭博巴克萊債券指數；* 指數價格為指數面額加權價格。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

近期美國經濟數據仍具韌性，主要受到強健的勞動市場支持，不僅聯準會預估美國經濟不會陷入衰退，許多機構也下調美國衰退的可能性，風險性債券受此激勵，近一個月 Fallen Angel 非投資等級債指數表現強勁報酬率達 1.61%，2023 年至今 Fallen Angel 債券指數累積報酬率達 6.08%，Fallen Angel 非投資級債長線上漲態勢相當明確。加上 Fallen Angel 非投資級債券指數中，BB 級債占八成，相較於風險性資產更具防禦性。在升息尾聲，正是承接高殖利率債券的絕佳時刻，建議聚焦鎖定 Fallen Angel 非投資級債以獲取潛在殖利率與總回報機會之投資優勢，迎接未來成長契機。（資料來源： Bloomberg、野村投信整理；資料日期：2023/7/20，指數採彭博墜落天使非投資級債指數。) 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

「野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)」為全球首發 Fallen Angel 非投資等級債券基金，是少數鎖定 Fallen Angel 非投資等級債之主動式基金。歷史經驗顯示，每當進入暫停升息階段，都是債券投資的好時機，特別是布局 Fallen Angel 非投資等級債可以享有資本利得空間之契機；一般非投資等級債回報主要來自債息，但 Fallen Angel 非投資等級債的年化報酬率有一定比率來自資本利得機會，具備資本利得潛力，建議投資人依據己身風險承受度，將投資組合納入 Fallen Angel 非投資等級債掌握債市投資良機。

野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) 績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 自成立日 本基金 1.74 4.04 4.04 8.06 -5.26 -4.58

資料來源：Lipper，本基金採用新台幣累積級別並以新台幣計價；資料日期：截至 2023/6/30。

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