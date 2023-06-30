升息尾聲， 墜落天使債良機浮現！

6 月 FOMC 如市場預期宣布暫停升息，點陣圖雖顯示下半年仍有升息 2 碼的空間，不過市場預期今年度升息循環已近尾聲，壓抑債券價格最大的因素即將解除，連假期間鮑爾出席國會聽證釋出鷹訊，鮑爾發言使美股拉回，投資人也趨向減碼風險性資產，轉向公債等標的，將有利於債市未來的表現。
野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人郭臻臻指出，以 2018 年經驗來看，最後一次升息結束後，通常伴隨債市榮景再現，無論停止升息後一年、或者開始降息後一年，墜落天使 (Fallen Angel) 債的表現均優於美國非投資等級債。從過去十年表現，當 Fallen Angel 高收益債指數到期殖利率達 7% 以上，接下來的一年平均績效報酬率達 23%，中位數的報酬率亦有 21.2% 水準，後續潛力值得期待，吸引力十足。目前 Fallen Angel 高收益債指數的到期殖利率約 8.2%。此外，根據過去十年經驗，當殖利率高於 7% 都是相當好的進場時點，無論聯準會今年是否啟動降息，歷史經驗顯示升息到頂後公債殖利率的走勢可望向下，只要公債殖利率不再走高，就是債市的進場好時機，建議優先選擇 Fallen Angel 債券。
升息終點 Fallen Angel 債券入市良機浮現
郭臻臻表示，在今年全球經濟持續復甦的環境下，Fallen Angel 債券仍可望是投資人最好的選擇之一，而相較於傳統非投資等級債券， Fallen Angel 債券具有三大優勢：雙重獲利來源、發行企業體質佳以及低違約率。首先，Fallen Angel 債券擁有「價格成長機會」及「票息回收達成高」的雙重優勢。其次，Fallen Angel 債券發行時為投資級債券，但發行後因故被信評機構下調為非投資等級債券，這些 Fallen Angel 債券進入非投資等級債市場前，投資評價會被錯估，並承受短期價格下跌壓力，導致債券價格與其基本面脫鉤，創造難得的投資機會。目前企業資產負債表健全，在違約率不高的狀況下利差仍具吸引力，即便企業盈餘面臨挑戰，未來幾年降評活動可能增加，也能獲得更多墜落天使債券的投資機會。在違約率方面，墜落天使債券指數自 2005 年成立以來，相較於全球非投資級債指數，Fallen Angel 債的年度違約率明顯較低，違約率偏低使債券回升至票面價格機率大，操作上則建議將投資組合納入 Fallen Angel 債更能增加投資勝率。
Fallen Angel 高收債指數與全球高收益債指數年度違約率比較 (市值佔比 %)
「野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)」為全球首發 Fallen Angel 債券基金，是少數鎖定 Fallen Angel 非投資等級債之主動式基金，績效表現出色。歷史經驗顯示，每當進入暫停升息階段，都是債券投資的好時機，特別是布局 Fallen Angel 債可以享有資本利得空間之契機；一般非投資等級債回報主要來自債息，但 Fallen Angel 非投資等級債的年化報酬率有一定比率來自資本利得機會，具備資本利得潛力可以創造難得的投資機會，建議投資人依據己身風險承受度，將投資組合納入 Fallen Angel 債掌握債市投資先機。
野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) 績效
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累積報酬 (%)
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3 個月
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6 個月
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今年以來
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1 年
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自成立日
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本基金
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2.10
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2.16
|
2.66
|
1.32
|
-5.84
|
同類型基金平均
|
0.83
|
0.78
|
1.65
|
0.35
|
-
|
四分位排名
|
1
|
1
|
1
|
2
|
-
資料來源：Lipper，本基金採用新台幣累積級別並以新台幣計價；資料日期：截至 2023/5/31。同類型基金採用 SITCA Domestic 非投資等級債 - 全球型
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信亦為高盛 (原 NN (L))、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶以及駿利亨德森等境外基金之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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