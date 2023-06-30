鉅亨美股雷達：市場關注PCE數據 分析師看好蘋果再漲30%

美股重要看點：

市場關注即將公布的 PCE 數據及 5 月個人收支等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.874%。美股期貨週五 (30 日) 上升，道瓊期貨漲 0.31%，標普 500 期貨漲 0.39%，那斯達克 100 期貨漲 0.52%。

美國將在周五 (30 日) 公布最新 PCE 數據，市場預估，5 月 PCE 通膨將進一步放緩，從前一月的 4.4% 滑落至 3.8%，排除波動性較高的食品和能源價格後，核心 PCE 料年增 4.7%，增幅與 4 月相等。

個人支出和收入數據將與個人消費支出報告一起發布，這可能會影響 Fed 未來的政策。

聯準會主席鮑爾週三堅持鷹派立場指出，央行今年可能還會升息 2 次，因為強勁的勞動力市場持續推動消費支出 (個人消費支出約佔美國國內最終支出的三分之二)，貨幣政策的限制性還不夠。他還淡化經濟衰退的可能性。

根據 CME 的 FedWatch 工具，市場預期聯準會在 7 月升息的機率達到 89%，遠高於上週的 74%，並預期 9 月也將持續升息。

Evercore 創始人兼高級董事長 Roger Altman 週四 (29 日) 受訪表示，美國正面臨比聯準會主席鮑爾預期更嚴重的衰退。

投研機構 Ned Davis Research(NDR) 在最新報告中表示，聯準會的政策錯誤是可能當前美股牛市會不會縮短的最大風險。

NDR 強調，標普 500 指數從去年 10 月中旬的低點反彈了 25%，具有長期牛市的所有特徵，而不是短期周期性牛市。然而，如果聯準會的利率政策決策失誤，這種情況可能很快就會改變。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月個人支出月率 (%)，預估 0.2，前值 0.8

美國 5 月個人收入月率 (%)，預估 0.4，前值 0.4

美國 5 月 PCE 物價指數年率 (%)，預估 3.8，前值 4.4

美國 5 月 PCE 物價指數月率 (%)，預估 0.1，前值 0.4

美國 5 月核心 PCE 物價指數年率 (%)，預估 4.7，前值 4.7

美國 5 月核心 PCE 物價指數月率 (%)，預估 0.4，前值 0.4

美國 6 月芝加哥 PMI，預估 44.2，前值 40.4

美國 6 月密大消費者信心指數終值，預估 63.9，前值 63.9

重要個股動態：

蘋果 (AAPL-US) 周四 (29 日) 收盤股價再攀新高，市值距離 3 兆美元僅一步之遙，花旗 (Citi) 分析師表示，華爾街低估了蘋果毛利率的成長潛能，看好蘋果還有 30% 的上漲空間。

花旗分析師 Atif Malik 給予蘋果「買進」(Buy) 評等，目標價 240 美元，是華爾街分析師當中最高。蘋果周四收在每股 189.59 美元，創收盤新高，今年迄今已漲 46%。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

摩根大通樂觀地認為，亞馬遜 (AMZN-US) 下個月的 Prime Day 銷售活動將創造數十億美元的額外營收。

網路分析師 Doug Anmuth 周四 (29 日) 重申對亞馬遜股票的加碼評級，目標價為 145 美元，並稱該公司仍是他涵蓋範圍內的最佳股票。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

谷歌周四 (29 日) 表示，計劃在其加拿大平台上封鎖加拿大新聞，與臉書平台共同反對該國要求社交平台向當地新聞出版商付款的新法案。

該法案約莫 6 個月後生效，Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌將自搜尋結果和其他谷歌產品中移除導向加拿大新聞的連結。