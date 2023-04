加權股價指數近 6 個月價量表現:

(資料來源:Bloomberg, 截至 2023/4/12)

野村腳勤觀點:

全球 IT 產業支出持續成長

ChatGPT 掀起 AI 旋風,包括 Google、Amazon、Microsoft 皆表態增加相關資本支出以維持長期競爭力,雖然直接受惠 AI 的概念股不多,但這波熱潮也帶動了包括 AI、雲端、大數據、資安等 IT 產業支出成長。根據 Gartner 預估,2023 及 2024 年全球 IT 支出將分別成長 5.5% 及 8.6%,其中以軟體相關成長 12.3% 及 13.1% 最為亮眼,Data Center 也有 3.7% 及 6.1% 的成長幅度。由於目前全球經濟衰退的風險持續上升,在企業專注去庫存及減少支出以維持獲利的情況下,企業願意在 IT 領域上持續投資,顯示相當看好未來 IT 相關的發展潛力。目前 AI 只是其中的一項應用,相信隨著科技創新持續突破,新的終端應用將陸續出現,各類 IT 產業的需求也將如雨後春筍般爆發出來。

經理人視角:

大盤利多因素:

(一) 銀行業危機解除:歐美推出援助計畫挽救銀行流動性,全球系統性風險降低

(二) 升息終點已近:CME 期貨預期聯準會 5 月升息 1 碼機率為 68%,到 6 月已無升息預期

(三) 消費仍屬穩健:美國實質消費 3 個月移動平均 0.4% 維持正值,消費穩健有助支撐經濟不至於深度衰退

(四) 看好產業趨勢未變:政府基建投資方針明確,AI/HPC、EV、Data Center 等長線展望仍樂觀

大盤利空因素:

(一) 升息副作用顯現:根據聯準會及摩根大通預估,未來一年內美國衰退的機率約 50-60%

(二) 台股企業獲利下滑:野村投信預估,截至 3 月底台股企業獲利年比衰退 27%,整體仍處於下修階段

財報季開跑,留意第二季股市修正風險

美國通膨放緩的趨勢明確,聯準會升息終點也已不遠,目前市場的焦點已由通膨轉向經濟是否出現衰退,根據 FactSet 統計 S&P500 成分股 2023 年企業獲利預估,今年第一季與第二季與去年同期相比將有 - 6.8% 與 - 4.6% 的衰退幅度,這顯示上半年企業獲利仍處於下修階段。考量今年股市漲幅已大,隨著基本面利空慢慢出現,Q2 股市有機會出現修正並進入震盪期。不過投資人不需太擔心,即便股市拉回但也不至於太深,在於目前美國就業仍強勁,消費也屬穩健,經濟要深度衰退機率較低,預估下半年美國企業獲利即可重回正成長,而台股與美股相關性高,且電子業庫存第二季有望落底,同樣企業獲利也有望轉為成長,因此若股市 Q2 出現回檔整理,仍建議投資人可逢低布局。

各期間績效表:(%)

資料來源:Lipper,2023/3/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

