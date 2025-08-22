鷹派潑冷水！Fed官員稱通膨仍高 若明天開會不支持降息

鉅亨網編譯段智恆 2025-08-22 00:30

根據《彭博》報導，美國聯準會 (Fed) 官員在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 年會前夕接連釋出鷹派言論。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 周四 (21 日) 受訪時表示，若決策貨幣政策會議就在明天召開，她不會支持降息。

消息傳出後，美國十年期公債殖利率漲約 4.7 個基點，刷新日高至接近 4.34%；兩年期美債殖利率漲超 4.6 個基點，刷新日高至 3.8% 上方。

哈瑪克在懷俄明州接受《雅虎財經》(Yahoo! Finance)專訪時直言：「我們的通膨仍過高，而且過去一年來持續走高。以我現在掌握的資訊，如果明天要開會，我看不到有理由去降息。」雖然哈瑪克今年並未在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 擁有投票權，但她的談話與其他聯準會官員近期的表態一致。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，今年僅有一次降息是合適的；堪薩斯聯準銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid) 則強調，通膨風險依然高於就業市場風險。這些言論與 Fed 在 7 月底會議紀要內容相呼應，會議紀要顯示多數官員持相同看法。

投資人正緊盯將於本周五 (22 日) 登場的 Fed 主席鮑爾演說，尋找 9 月會議的政策線索。市場目前普遍預期，Fed 將於 9 月 16-17 日會議降息 1 碼(25 個基點)。

Fed 今年以來持續按兵不動，主要原因在於川普政府加徵關稅引發的通膨憂慮仍未消退。不過，最新的就業數據也令市場關注：截至 7 月的三個月內，美國新增就業大幅放緩，顯示勞動市場降溫。另一方面，上周公布的批發物價則創三年來最大漲幅，凸顯通膨壓力依舊存在。

哈瑪克承認市場對就業的擔憂，但她認為，美國失業率仍接近充分就業水準，仍是評估勞動市場最可靠的指標。她補充說，雖然移民政策調整可能同時壓抑勞動供給與需求，但「當我看待這樣的平衡時，維持適度緊縮的貨幣政策立場依然重要，以確保通膨回落至目標區間」。