鉅亨美股雷達：市場關注PPI數據 美國航空警告獲利有壓

美股重要看點：

市場關注 3 月 PPI 數據。達美航空 (DAL-US) 將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.422%。美股期貨週四 (13 日) 上升，道瓊期貨漲 0.1%，標普 500 期貨漲 0.12%，那斯達克 100 期貨漲 0.31%。

今日將公布 3 月份 PPI，從製造商和批發商的角度追蹤通膨。 生產者價格在 2 月份下跌 0.1% 後，上個月可能保持不變。 按年計算，它們預計僅增長 3.1%，低於 2 月份的 4.6%。 這將是兩年多來最慢的年率增長。

該數據可能會影響 Fed 下一步政策舉措。Fed 在上次會議後表示，根據經濟數據，升息可能很快會暫停。然而，許多投資人預計 Fed 5 月會議結束時將進一步升息 25 個基點。

美國勞工部昨日公布數據顯示，3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率降至 5%，低於市場預期，創 2021 年 5 月以來新低，核心 CPI 年增 5.6%，符合市場預期，但略高於前值 5.5%，自去年 9 月以來首度回升。

CPI 數據發布後，聯準會官員釋出鷹派訊號。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 稱，最新通膨數據的疲軟程度不足，聯準會在抑制通膨回落至 2% 的目標仍有更多工作要做。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週三也提到，美國經濟強勁、勞動力市場緊俏和通膨依舊過高表明，聯準會在升息方面還有更多工作要做。

然而，戴莉補充道，聯準會升息幅度取決於近期銀行倒閉導致的信貸收緊程度。

戴莉稱，展望未來，有充分的理由認為政策可能需要進一步緊縮才能降低通膨，但也有充分的理由認為經濟可能持續放緩，即使沒有額外的政策調整。

高盛則是發布報告指出，該行正改變對聯準會行動的預測，之前預期聯準會 6 月會升息，但現在不再這麼認為。

高盛表示：「我們仍預測 5 月會升息，這將使聯邦資金利率的目標區間上調至 5-5.25%。住房通膨的大幅下降對通膨前景來說是令人鼓舞的消息，3 月的 CPI 報告總體上來說，符合我們的預期，但並不是我們修改聯準會政策預期的主要原因。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月 PPI 年率 (%)，預估 3.1，前值 4.6

美國 3 月 PPI 月率 (%)，預估 0，前值 - 0.1

美國 3 月核心 PPI 年率 (%)，預估 3.5，前值 4.4

美國 3 月核心 PPI 月率 (%)，預估 0.3，前值 0

重要個股動態：

日經周四 (13 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 正在和供應商洽談在泰國生產 MacBook，持續拓展中國以外的產線。

參與討論的三家供應商消息人士向日經透露，這些供應商在泰國擁有現有的生產基地，正在討論組裝 MacBook 或是生產相關零組件的可能性。針對報導，蘋果沒有回應置評請求。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

根據法庭文件，谷歌 (GOOGL-US) 將在周四 (13 日) 主張，美國司法部指控其違反反壟斷法以建立和維持其搜索主導地位，這種說法是有缺陷的，其訴訟應該被駁回。

司法部可能會為其申訴辯護，聲稱 Alphabet 旗下的谷歌每年向蘋果 LG、摩托羅拉和三星等智慧手機製造商以及 Verizon 等電信業者商和 Mozilla 等瀏覽器業者支付數十億美元，將其設為預設搜索，這類手法是非法的。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

航空股周三 (12 日) 普遍下跌，繼聯合航空 (United Airlines) 之後，美國航空 (American Airlines) 也警告，第 1 季獲利可能被勞動力和燃油成本拖累，讓航空股在本月財報季開跑前夕烏雲罩頂。

儘管全球旅遊需求大爆發、機票價格高昂，迄今有助於航空業者抵銷燃油和勞動力成本，但借貸成本上揚、高通膨和失業問題，讓經濟前景蒙上陰霾。